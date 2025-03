Google heeft je Google Maps-tijdlijn verwijderd

Weg waar je was

Kortom, mensen hebben gaten in hun Tijdlijn en het blijkt nu dat Google er geen oplossing voor heeft. Het was de bedoeling dat de tijdlijn juist een privacyverbetering zou worden, maar het is dus niet in alle opzichten echt een verbetering. Het is volgens Google een technisch probleem, iets wat mogelijk te maken heeft met hoe updates in golven worden uitgestuurd en waarbij er mogelijk een golf niet helemaal goed is gegaan.

Een oplossing is er nu dus niet voor het probleem en het is de vraag of die nog komt. Je zal in ieder geval voorlopig zelf even bij elkaar moeten puzzelen waar je was, misschien via je agenda of tankbonnetjes. Handig is anders, maar het lijkt erop dat als je inderdaad gaten in je tijdlijn ziet, die voorlopig niet worden gedicht.