12x Google Maps functies je moet proberen

Op 8 februari bestaat Google Maps 20 jaar. En eerlijk, we zouden niet meer zonder kunnen. Of je nu onderweg bent naar een nieuwe hidden gem, de snelste route naar huis wilt weten of gewoon even wil kijken of je een leuke lunchplek in de buurt kan vinden, Google Maps wijst je altijd zo de weg. Maar de dienst is inmiddels veel meer dan alleen een kaart met routes en verkeersupdates. Dankzij de tips van de vele miljoenen gebruikers ontdek je de leukste adressen, de slimste sluiproutes en ook verborgen pareltjes. Elke trip – of dat nou om de hoek is of aan de andere kant van de wereld – wordt zo nét even wat makkelijker (en leuker).

Ter ere van 20 jaar Google Maps deelt Google een aantal handige functies – inclusief verborgen pareltjes die je misschien nog niet kende:

1. Vraag Maps om inspiratie met behulp van Gemini

Heb je ideeën nodig voor een uitje, maar weinig tijd? Vraag Maps bijvoorbeeld naar ‘gezellige winteractiviteiten in Utrecht’ of ‘interactieve date-nights in Rotterdam’ om inspiratie te krijgen. Met Gemini worden vervolgens handige resultaten samengesteld gebaseerd op betrouwbare data van Maps. Je kunt ook vragen stellen over een locatie, zoals wat de dresscode is of of er parkeergelegenheid is.

2. Verken een gebied met augmented reality

Het kan soms lastig zijn om je weg te vinden wanneer je bij een onbekende bushalte uitstapt of in een nieuwe buurt bent. Met Lens in Maps tik je op het camera-icoon in de zoekbalk en houd je je telefoon omhoog zodat augmented reality direct nuttige informatie toont, zoals de naam van een plek, hoe druk het is en of het goed beoordeeld wordt. Je kunt het zelfs gebruiken om de namen van plekken in andere talen te vertalen, waardoor het verkennen van een nieuw gebied nog makkelijker wordt.

3. Verdwaal niet – zelfs niet zonder internet

Verken je een nieuwe stad in het buitenland of ben je op een plek met slecht bereik? Geen zorgen! Met Google Maps kun je offline navigeren. Zoek een gebied op en tik op de naam of het adres. Tik vervolgens op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het informatiepaneel en selecteer ‘Offline kaart downloaden’. Zo heb je ook zonder internetverbinding toegang tot routes en belangrijke details. Ideaal voor reizen en avonturen buiten de gebaande paden!

4. Weg met vliegstress via het ‘Interessante plaatsen’ tabblad

Je weg vinden op een onbekende luchthaven is niet altijd even makkelijk, maar Google Maps kan je helpen. De volgende keer dat je vliegt, zoek je naar de luchthaven en tik je op ‘Interessante plaatsen’. Je ziet meteen wat er beschikbaar is, waaronder restaurants, winkels, lounges, parkeerplaatsen, autoverhuur en meer.

5. Terug in de tijd met Street View

Je kunt geliefden terugzien of het huis waar je in bent opgegroeid bekijken: Open Google Maps en zet de Street View-laag aan. Zoek je huisadres, tik op ‘Meer datums bekijken’ en scroll door de beelden om te zien hoe je buurt in de loop der tijd is veranderd!