20 jaar Google Maps: dit zijn beste hotspots & hidden gems van Nederland

Restaurants met de meeste reviews

Naast de best beoordeelde plekken brengt Google Maps ook in kaart welke eetgelegenheden de meeste reacties losmaken bij bezoekers. Of het nu gaat om enthousiaste toeristen of uitgebreide recensies over het menu: dit zijn de restaurants die de meeste reviews hebben ontvangen:

1. Hard Rock Cafe Amsterdam | Amsterdam

2. The Seafood Bar | Amsterdam

3. Simonis aan de Haven | Den Haag

4. Winkel 43 | Amsterdam

5. Xtracold Icebar Amsterdam | Amsterdam

6. McDonald’s | Best

7. The Pancake Bakery | Amsterdam

8. Pllek | Amsterdam

9. McDonald’s | Zwolle

10. Belgisch Biercafé Olivier | Utrecht

Hidden gems

Naast plekken die worden overladen met reviews laat Google Maps ook zien welke verborgen parels en opkomende spots steeds vaker in de spotlight staan. Dit zijn de locaties die nog niet massaal beoordeeld zijn, maar wel steeds meer positieve aandacht trekken. Wil je ze nog ervaren voordat de hype losbarst en de social media rijen tot om de hoek staan? Dit is je kans!

1. Chop Chop Tours | Schalkwijk | Toeristische attractie

2. Restaurant Hotel Logan Landing | Rilland | Restaurant

3. Suriname aan de Geul | Mechelen | Restaurant

4. Klipper Waterman | Harlingen | Toeristische attractie

5. The Good Egg | Delft | Koffiehuis

6. De Frontlinie | Eemnes | Park

7. Museum Hoogeveen | Hoogeveen | Museum

8. Droomcafé | Epe | Kindercafe

9. Retro Audio Museum | Lelystad | Museum

10. Fort Alpha B.V. | Alphen aan den Rijn | Sportpark

Zit jouw favoriet erbij?

