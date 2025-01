Je Google Maps Wrapped is hier: bekijk waar jij was in 2024

Je kunt overigens altijd op je tijdlijn in Google Maps zelf kijken om nog even terug te kijken op wat je allemaal hebt gedaan en gereisd in 2024. Dat kan wanneer je maar wil en komt zonder data-analyse en feitjes, maar wel met alsnog de herinneringen aan de reisjes die je hebt gemaakt. Hierbij wordt data gehaald van alle Android- en iOS-apparaten die je gebruikt en waarop je bepaalde toestemmingen hebt gegeven.

Tijdlijn

Ook moet je locatie uiteraard aanstaan voor Google Maps om vast te stellen waar je bent. Je kunt overigens ook standaard je tijdlijndata laten wissen, mocht je het helemaal geen prettig idee vinden. Dat kan zelfs standaard eens in de drie maanden, of per apparaat. In ieder geval kun je dit nieuwe jaar weer mooie reizen maken, al doe je dat misschien niet per se voor je tijdlijn op Google Maps, maar voor de herinneringen.