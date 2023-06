Festivalganger, zet crashdetectie op je iPhone uit

Op een Amerikaans festival waren zoveel mensen met een iPhone 14 waarvan de ongelukdetectie afging, dat het lokale noodnummer (de Amerikanen hebben 911, in plaats van 112) overbelast raakte. Ongelukdetectie is een vrij nieuwe functie op iPhones, nadat er eerst al valdetectie was. Bij deze situaties zal de iPhone je een melding geven met de vraag of je oke bent: antwoord je niet binnen een x aantal seconden, dan stuurt het toestel automatisch een melding naar 112.

Ongelukdetectie iPhone 14 heeft de ongelukdetectie om te zorgen dat de nooddiensten worden ingeschakeld wanneer je je auto bijvoorbeeld tegen een andere auto parkeert, maar die detectie gaat ook regelmatig af op momenten dat je anderzijds beweeglijk bent. Dansen op een festival is er blijkbaar één van, want er kwamen aanzienlijk meer valse alarmeringen binnen dan normaal al het geval is. Op het festival moesten ze zelfs omroepen of mensen alsjeblieft de ongelukdetectie zouden uitschakelen, en dat had wel succes: het aantal valse belletjes nam flink af. Wel heeft de alarmcentrale iedereen die een melding had gedaan nog even gebeld: je kunt maar beter het zekere voor het onzekere nemen.

iPhone 14 De les om hieruit te leren is dat je de ongelukdetectie beter uit kunt zetten wanneer je naar een festival gaat (of liever gezegd: wanneer je op het festival arriveert). De functie is standaard ingeschakeld en je kunt hem handmatig uitzetten door naar Instellingen > Noodmelding > Bel na ernstig ongeluk te gaan en hem uit te zetten. Vergeet hem echter niet weer aan te zetten als je weer vertrekt. Het is ook raadzaam om bij sommige sporten de detectie uit te zetten, zoals bij het skiën. De functie heeft al levens gered en is dus zeker de moeite -en al die valse belletjes- waard, maar het is wel zo sociaal om te zorgen dat die valse meldingen zoveel mogelijk teruglopen. Elke keer dat er met een valse melding bezig wordt gegaan, wordt er immers misschien wel iemand binnen levensgevaar in de wacht gezet. Sta jij altijd volledig stil op een festival, dan hoef je ongelukdetectie zeker niet uit te zetten, maar ga je er lekker op los met je dansmoves, dan doe je er goed aan toch even te zorgen dat je telefoon niet denkt dat je een ongeluk krijgt. En dat zegt niks over je dansskills natuurlijk.