Epic en Spotify zijn blij: Apple krijgt minder controle over de App Store

Apple is het er -niet geheel verrassend- niet mee eens: “We zijn het sterk oneens met dit besluit. We zullen ons aan de wensen van de rechtbank houden en we gaan in beroep.” Het gaat dus nog langer duren, maar vooralsnog zal Apple moeten doen wat de rechter zegt. Iets waar een bedrijf als Epic Games enorm blij mee is. Dat heeft er mede voor gezorgd dat Apple nu in deze situatie terecht is gekomen. Het kwam in opstand nadat het heel veel inkomsten op zijn razend populaire game Fortnite moest inleveren. Het heeft zelfs beloofd dat het Fortnite weer in de App Store zal zetten en het stopt met de verdere juridische procedures die het tegen Apple heeft lopen, als Apple zich inderdaad houdt aan wat de rechtbank vraagt.

Epic en Spotify blij

Toch weet Epic ook wel dat het een slag om de arm moet houden: als Apple al iets doet, dan is dat vaak mondjesmaat en echt pas op de dag dat het echt moet. En dat is ook niet heel gek: Apple krijgt maar liefst 30 procent van de inkomsten die ontwikkelaars met hun apps binnenharken. Het gaat dus om ontzettend veel geld. Als er buiten de App Store wordt gekocht, dan eist Apple altijd 27 procent. Een andere bekende ‘vijand’ van Apple is Spotify. Dat zegt dat het snel met een app-update komt voor Apple.