Eerste generatie iPhone levert tienduizenden dollars op

Damn! Had ik die van mij toen ook maar in de verpakking gelaten! Dat was het eerste wat mij te binnen schoot toen ik dit bericht tegenkwam. Bij een veiling in de VS heeft een iPhone 2G – het eerste model uit 2007 – meer dan 63.000 dollar opgeleverd.

In originele, gesealde, verpakking

Voor dat geld heeft de koper dus een toestel gekocht dat bijna zestien jaar oud is. Echter, het is niet zomaar een ‘tweedehandsje’. Nee, het toestel zat, en zit, nog in de originele verpakking en is daar nog nooit uit geweest. De originele plasticfolie, waar de doos van de iPhone in de fabriek mee geseald wordt, zit er nog steeds omheen.

Uiteraard is voorafgaand aan de veiling wel even gecontroleerd of het inderdaad de originele gesealde verpakking was. Toen dat bevestigd werd, kon de online veiling beginnen. Startprijs was 2500 dollar. Na 27 biedingen ging deze iPhone uiteindelijk voor ruim 63.000 dollar naar een nieuwe eigenaar. Het is niet de eerste keer dat een eerste generatie van de iPhone – in originele gesealde verpakking – voor tienduizenden dollars van eigenaar verwisselde. Maar zoveel geld als nu, is voorheen nog niet betaald.

Kans op tienduizdenden dollars binnen tien seconden verkeken

Zoals gezegd, had ik die van mij in 2007 ook maar in de originele verpakking gelaten. Nee, dat hij zestien jaar later ruim 100 keer meer waard zou zijn, dat kon ik – en niemand – toen natuurlijk niet bevroeden. Ik was in juni 2007 vooral heel blij dat ik amper 24 uur nadat de iPhones in de VS in de verkoop gegaan waren, er eentje bij mij arriveerde. Met dank aan een familielid in de VS die bereid was om een aantal uren in de rij te gaan staan.

Het toestel kostte toen overigens 599 dollar. Echter, je moest ook verplicht een abonnement op AT&T afsluiten van 99 dollar per maand. Daar had ik in Nederland natuurlijk niets aan, maar goed… als Mobile Cowboy MOEST ik natuurlijk de eerste iPhone hebben. En dus werden het toestel, met simkaart, met FedEx per expresse naar deze kant van de oceaan gestuurd.

Eenmaal hier was de plasticfolie binnen 10 seconden verwijderd en lag de iPhone een minuut later op tafel aan de lader. Daarmee was de kans op tienduizenden dollars verkeken, ruim 15 jaar voordat die zich voor zou doen.