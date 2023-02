​Drie down to earth apps om je stress te verlichten

Calm

Zoals de naam van de app al zegt is deze vooral bedoelt om even rustig te worden. Even de kalmte opzoeken, en die vind je niet altijd door in bad te gaan of in een park te wandelen: je wil die in jezelf kunnen vinden. Calm is een app die je daarin goede ondersteuning geeft, al is het niet altijd de meest intuïtieve app. Je moet hem echt even leren kennen om er alles uit te kunnen halen wat erin zit, maar dat gebeurt gaandeweg.

Calm heeft van alle apps waarschijnlijk de meest prettige achtergrondmuziek, waardoor je even helemaal wordt getransporteerd naar een andere wereld, in plaats van dat je naar de stilte luistert (en de vertelstem). Dat is natuurlijk wel een kwestie van wat je zelf prettig vindt, maar Calm wordt vaak aangeduid als de beste app om bij te ontspannen of te gebruiken om lekker mee in slaap te vallen..

Ook goed om te weten: Calm heeft heel veel toffe samenwerkingen, zoals met de geluiden uit Xbox-games en mett Deadmau5.