​Wat meditatie-apps al jaren verkeerd doen

Mediteren kun je leren. Iedereen die zich het niet kan voorstellen om tien minuten lang stil te zijn en voor zich uit te staren (of de ogen dicht te doen), is er wel een app te vinden die ze toch zover krijgt. Er is namelijk genoeg om je toch over de streep te trekken: maar is dat uiteindelijk wel zo goed?



Mediteren

Mediteren gaat erom dat je je hoofd traint om rust te vinden. Even niet bezig met grote problemen, maar juist even in het hier en nu, waarin niets hoeft en alles mag. Er zijn veel soorten meditatie, maar een van de meest bekende varianten is die tijdens yoga. Yoga helpt je geest als het ware weer met je lichaam te verenigen, waardoor je beter in je vel gaat zitten.

Je kunt mediteren op allerlei plekken, in groepsverband: het mooie is dat het eigenlijk overal en altijd zou moeten kunnen. Het gaat erom dat je zelf naar die plek in je brein gaat en even gas terugneemt. Dat is ook precies wat veel meditatie-apps zo vreemd maakt. Hierin zit namelijk vaak een gamification-mogelijkheid. Dat betekent dat je wordt beloond om vaak te mediteren.