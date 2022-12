Bizar: gamegeluiden van Xbox komen naar meditatie-app Calm

Het is waarschijnlijk één van de beste gamesoundtracks ooit: die van Halo. De bombastische muziek met soms zelfs een koor erbij is enorm prachtig. Maar, word je er echt rustig van? En het schieten uit Call of Duty: is dat perfect om op te mediteren? Microsoft denkt dat gamegeluid heel perfect is om je brein en lijf weer even in het hier en nu te plaatsen. Het levert namelijk audio aan voor de app Calm.

Calm

Xbox heeft met Calm nu een samenwerking waarmee het twee nieuwe ‘soundscapes’ kan beluisteren. Het gaat om de muziek uit Sea of Thieves en Halo Infinite. Een piratengame en een ruimte-oorlogsgame: dat zijn toch wel vreemde keuzes voor een meditatie-app, zou je denken. Het is echter juist heel rustgevende muziek waarmee Xbox en Calm hopen dat je beter in slaap kunt vallen of in het algemeen even goed kunt ontspannen. De geluiden worden ook wel omschreven als dat luisteraars “de meditatieve geluiden van stromende golven en kwetterende vogels uit de oceaanwereld van Sea of Thieves” kunnen beluisteren. Maar ook de “buitenaardse omgevingsgeluiden van Zeta Halo uit Halo Infinite”.

De twee soundscapes zijn alleen beschikbaar voor mensen met een Premium-account. Een Premium-account op Calm kost 50 euro per jaar. Ben je nieuw, dan kun je het drie maanden gratis gebruiken en daarna krijg je je jaarabonnement voor de helft van de prijs. Wij denken dat het beter is om gewoon lekker de games te gaan spelen, maar of je nou echt rustig wordt van al dat alien gespuis uit Halo, dat is een tweede. In ieder geval werkt de samenwerking tussen Xbox en Calm twee kanten op: heb je Xbox Ultimate, dan kun je sowieso drie maanden gratis Calm Premium krijgen om naar de nieuwe gamegeluiden binnen Calm te luisteren.