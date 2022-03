5 apps die kunnen helpen tegen een burnout

Mede door het coronavirus is het aantal mensen dat kampt met een burnout groter geworden. Volgens sommige onderzoeken heeft 71 procent van de werkenden in 2020 burnoutverschijnselen gehad. Nu de maatregelen langzamerhand worden opgeheven, betekent dat niet dat die burnouts allemaal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ben je bang dat je een burnout krijgt? Dan kunnen deze apps je mogelijk helpen.

Sterker nog, ga er liever mee aan de slag. Alleen jij bent uiteindelijk de persoon die jezelf eruit moet helpen. Of dat nou is door professionele hulp te zoeken, of door bijvoorbeeld een van de apps in dit artikel te gebruiken: doe waar jij je goed bij voelt. Door dat te doen kom je er sneller bovenop, of zorg je dat je niet volledig in een burnout wegglijdt.

Burnout is een staat van mentale uitputting die vaak wordt veroorzaakt door stress op werk. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft een burnout niet te komen omdat je te veel werk op je bordje hebt. Een burnout kan ook ontstaan wanneer je bijvoorbeeld nagenoeg geen zeggenschap hebt over je werk en je vooral moet doen wat anderen je vertellen te doen. Ook kan een burnout ontstaan door privéproblemen die je hebt of aanhoudende stress thuis. Kortom, wuif een gevoel van psychische moeheid niet zomaar weg.

Probeer dus ook wat ‘lummeltijd’ te vinden waarin je brein even helemaal niets hoeft. Daarnaast worden de onderstaande apps veelvuldig aangeraden om ofwel te zorgen dat die burnout er niet hoeft te komen, ofwel om je te helpen omgaan als je in een burnout terecht bent gekomen.

Ten eerste moet je uiteraard zorgen voor een goede balans in je leven: let op dat je genoeg vrije tijd hebt, maar ook genoeg tijd voor jezelf. Als je je vrije tijd namelijk vol plant met bioscoopbezoeken, feestjes, borrels en intense WhatsApp-gesprekken, dan gun je je brein alsnog weinig rust.

Het fijne aan Calm is dat er ook veel muziek in zit en losse tools om je wat handvatten te bieden om elke dag even zo’n moment te nemen. Er zitten zelfs verhaaltjes in voor het slapengaan, die zijn ingesproken door onder andere beroemdheden als Matthew McConaughey. Calm helpt je een compleet andere levensstijl aan te nemen waarbij je veel gezonder gaat leven. Zo zitten er ook opties in voor mensen die aan angst lijden of die problemen hebben met onzekerheid.

Het is een cliché, maar vaak zijn die nu eenmaal waar. Het beste om je brein even die ‘lummeltijd’ te geven, dat is door te mediteren. Je hoeft daarbij niet een soort ultra-yogi te zijn die een half uur lang aan niets denkt. Je kunt juist een app als Calm gebruiken om je te helpen stappen te zetten in meditatie. Dat hoeft maar tien minuten per dag.

Het mooie is dat hierin ook kan worden bijgehouden wat je verder aan sporten doet, zodat je een heel compleet ‘energie’-beeld krijgt waarvan je kunt leren. Dat hoef je niet allemaal zelf te bedenken, want je krijgt ook tips van de app zelf zodat je je energieker voelt.

Elke reis binnen deze app is weer anders, maar wat je er in ieder geval uit kunt halen is de mogelijkheid om te leren bepaalde problemen op je werk de baas te zijn en je algehele mindset te veranderen. Niet jezelf, maar alleen je mindset, zodat je net even anders tegen dingen aankijkt en het positiever ziet, met uiteindelijk meer energie.

Sanvello is in Nederland wat minder bekend, maar in Amerika is het een enorme hit. Het is een applicatie om je te helpen voor jezelf te zorgen, door middel van zelfzorg, coaching, therapie en communitysupport. Zo kun je zelf kiezen wat je fijn vindt om jezelf er weer bovenop te helpen.

Headspace

Het is een app die steevast tot het advies behoort als het om anti-burnoutapps gaat. Headspace is zelfs zo bekend, dat er meerdere Netflix-reeksen van bestaan. De app is heel toegankelijk: hij ziet er erg mooi uit, Andy Puddicombe spreekt de sessies met zijn prettige stem zo in dat je ook als complete meditatienoob kunt meekomen en je wordt vooral als een normaal persoon aangesproken, in plaats van als een patiënt. Dat is een groot voordeel, want het is soms bij andere apps wat overweldigend.

Headspace houdt het lekker normaal en laagdrempelig. Je kiest zelf welk type meditatie je gaat doen en vervolgens word je in vijf tot tien minuten meegenomen in de wereld van Headspace. Ruimte in je hoofd dus. Headspace 30 dagen gebruiken zou stress met 32 procent verminderen. Geen geduld? Burnoutklachten zijn al na vier sessies met 14 procent verlaagd, als we Headspace mogen geloven.