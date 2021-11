​De samenwerkingen tussen bekende bedrijven worden steeds gekker

Levi’s en Felix de kat, Lego en Nintendo, Ghostbusters en A Bathing Ape… Het stikt van de samenwerkingen. Het is dé manier voor YouTubers om elkaar groter te maken, modemerken scoren er ook al jaren mee en nu doen gamebedrijven en zelfs smartphonemakers er volop aan mee. OnePlus is waarschijnlijk de telefoonmaker die er het meest enthousiast mee is: Harry Potter smartwatch of Pac-Man-telefoon, iemand?

Samenwerkingstrend Het is logisch dat merken elkaar opzoeken, zeker als ze uit heel andere werelden komen. Sterk plus sterk is vaak uiteindelijk nog sterker. Op zich is OnePlus niet het eerste telefoonmerk dat samenwerkingen opzoekt: Huawei werkt al jaren met Gentle Monster aan slimme brillen en met Porsche aan de high end varianten van zijn vlaggenschipsmartphones. Zo zijn er meer samenwerkingen: Apple maakte samen met Hermès een smartwatch aan. Waar smartphonemerken tot op heden dus vooral de samenwerking opzoeken met merken die in een wat luxer segment zitten, is OnePlus nu een heel andere richting ingeslagen. Het komt namelijk met twee popcultuur-gelieerde producten die we niet zo een-twee-drie van het Chinese merk hadden verwacht: dit zijn de Harry Potter smartwatch en de Pac-Man-smartphone.

Harry Potter smartwatch De Harry Potter-watch klinkt misschien als een kinderachtig ding, maar dat valt mee. Het is een vrij stijlvol uurwerk met een bruin vegan leren bandje en het logo van één van de huizen waarin de tovenaars worden gestopt in de achtergrond. Het horloge is nu alleen in India uit, maar er wordt gehoopt dat hij ook naar de rest van de wereld komt. Het is overigens alleen een cosmetisch Harry Potter-horloge: aan de binnenkant is het verder een gewone OnePlus Watch. Verwacht dus inderdaad de kleuren van Hufflepuff, Gryffindor of Ravenclaw en icoontjes in Harry Potter-stijl en de bekende smartwatchspecs: een accu van 400 mAh, een amoled-scherm van 1,39 inch en 1 GB werkgeheugen met 4 GB opslag.

Pac-Man smartphone Qua smartphone kunnen we binnenkort niet een Harry Potter OnePlus-telefoon verwachten, maar een Nord 2 Pac-Man-variant, schrijft AndroidCentral. Wanneer hij verschijnt, dat is nog onbekend. Wel weten we dat het menu een game-inslag heeft die verdergaat dan leuke icoontjes alleen. Er zou mogelijk zelfs een spel-element inzitten. Denk ook aan andere Pac-Man-extra’s zoals een speciaal camerafilter, bewegende achtergronden en natuurlijk het spel Pac-Man 256. Verder is dit qua kunnen een OnePlus Nord 2. De Pac-Man OnePlus met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag kost 529 euro en hij komt wel in Europa uit. Niet slecht, want het normale model kost 499 euro. OnePlus moet de telefoon nog officieel onthullen.



De vraag is natuurlijk welk smartphonemerk er echt met Shrek-oordopjes durft te komen...