De Nothing Phone (2) komt deze zomer

Het was niet niks, die eerste Nothing smartphone, heel toepasselijk Nothing Phone (1) genaamd. Enkele maanden geleden werd al min of meer bekend dat de fabrikant, opgericht door OnePlus oprichter Carl Pei, een tweede telefoon van niks ontwikkelde. Deze week heft Nothing de eerste, gedeeltelijke, tekeningen en een korte video, online gezet. Ook is een lanceerperiode genoemd: ergens deze zomer.

Korte video en tekening



In de video, die op Twitter gepost werd, is nog niet heel veel te zien. Het filmpje duurt amper drie seconden en behalve wat lijnen is een knipperend lampje te zien. Daar valt dus nog weinig uit af te leiden.

Op de webpagina waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor meer updates en teasers van de Nothing Phone (2) die tussen nu en de lancering in de zomer ongetwijfeld gaan volgen, is nog een schakelaar te zien. Vermoedelijk voor het activeren van de stille modus, maar dat is een wilde gok.