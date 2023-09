De gekke dingen die Google doet voor RCS op iPhone

Google wil al jaren heel graag dat Apple RCS-communicatiediensten toevoegt aan zijn iPhones. Heel. Graag. Rich Communication Services zorgen ervoor dat een Android-gebruiker binnen iMessage ook alles kan zien, wat nu niet het geval is. Dat komt omdat Apple een ander type communicatie gebruikt dan Google, dat Rich Communication Services prefereert omdat dit een soort opvolger van sms en mms is. Hiermee kun je namelijk niet alleen berichten sturen, maar ook afbeeldingen bijvoorbeeld. Geen wonder dus dat Google graag ziet dat Android-gebruikers ook mee kunnen doen met de fun in een iMessage-gesprek.

RCS: Google versus Apple

Android-gebruikers zijn altijd goed te herkennen binnen het in de VS zeer populaire iMessage (daar is het vaak zelfs populairder dan WhatsApp). Zij zijn namelijk de ‘groene’ bubbels, in plaats van de blauwe, wat komt omdat ze niet op hetzelfde niveau communiceren. Google wil daar vanaf: het wil meer eenheid. Met RCS kunnen video’s en foto’s in hoge kwaliteit worden verstuurd, kun je leesbevestigingen krijgen en moderne animaties gebruiken. Daarom komt het met allerlei idiote dingen om Apple duidelijk te maken dat het RCS-tijd is. We noemen drie dingen:

Een rapnummer van Drake gebruiken

De Canadese rapper/zanger Drake heeft een nummer Texts Go Green en dat is natuurlijk iets wat Google geweldig vindt. Het heeft gezegd: “Het Android-team vindt Drake's nieuwe nummer Texts Go Green een echte knaller. Het verwijst naar het fenomeen wanneer een iPhone-gebruiker wordt geblokkeerd of iemand probeert te sms'en die geen iPhone heeft. Het is hoe dan ook knap lastig en het zou fijn zijn als een super getalenteerd technisch team bij Apple dit zou oplossen. Dit probleem kan alleen Apple oplossen. Het moet eigenlijk gewoon RCS gaan gebruiken. Het zou sms'en ook veiliger maken.”