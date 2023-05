​Google blijft volhouden dat Apple eens aan RCS moet

Google zou graag zien dat iedereen op een leuke manier kan communiceren, maar Apple wil maar niet toegeven. In het populaire iMessage , de berichtenapp van Apple, is het niet goed mogelijk om in volle glorie met Android-gebruikers te communiceren. Althans, het zou wel mogelijk zijn, als Apple die RCS (Rich Communication Services) zou inschakelen. Dat wil het echter niet.

RCS in plaats van sms

RCS kun je zien als de opvolger van sms en mms, dus de manier om via het telefoonnetwerk berichten te sturen, in plaats van via WhatsApp. Het is een goed alternatief, want sms was nooit zo veilig en dat is RCS wel. Apple ziet het echter niet zo zitten, omdat dat zijn eigen iMessage heeft en daar niet van af wil stappen. Jammer, want RCS is een open standaard. Al is het waarschijnlijk juist daarom dat Apple het niet ziet zitten: dat houdt alles binnen zijn ecosysteem liever voor zich.

Klinkt kinderachtig, maar het heeft ook zijn voordelen. Zo zijn Apple-producten perfect op elkaar afgestemd en blijven je gegevens veiliger aangezien ze meer opgesloten zitten binnen de beveiligingsmogelijkheden die Apple zeer specifiek voor zijn producten heeft geselecteerd. Maar tegelijkertijd is het wel jammer, want als mensen nu iMessage gebruiken, dan wordt het altijd wat vreemd als er een Android-gebruiker in het gesprek zit. Die ziet namelijk allerlei afbeeldingen niet, omdat die alleen binnen iMessage bestaan. Had Apple RCS geïmplementeerd, dan was dat een heel ander verhaal. Dan konden ook Android-gebruikers alles zien.