Pech voor Google: de groene bolletjes van Apple iMessage blijven

Apple laat de groene bolletjes in iMessage lekker staan. Google is hier al een tijd tegen aan het protesteren onder het mom van #GetTheMessage. Het door Google geïntroduceerde RCS (Rich Communication Services) is de opvolger van sms, maar Apple wil er niet aan. “Koop voor je moeder maar een iPhone” als je van die groene bolletjes af wil zijn, aldus Apple-ceo Tim Cook.

Nieuwe vorm van SMS RCS is een soort diepere versie van SMS en MMS, waarbij je veel meer kunt overbrengen, zoals gifjes, stickers en foto’s. Echter heeft Apple besloten om deze technologie nooit te implementeren, waardoor Apple-gebruikers bij berichtjes van Android-gebruikers helemaal geen leuke decoratie zien, maar alleen platte tekst die in een speciaal groen praatwolkje verschijnt. Foto’s kan wel, maar die komen dan via de oude MMS-standaard aan. Met andere woorden: in een kwaliteit van toen telefoons nog geen camera’s met meerdere megapixels hadden. Google is al een tijdje aan het strijden tegen dit probleem. Het vindt dat Apple de RCS-standaard ook moet gaan gebruiken. Apple vindt van niet. Het trekt zich niets aan van de Get The Message-campagne. Tim Cook zegt: als je er problemen mee hebt, dan is je oplossing om je Android-gebruikende chatter een iPhone te geven. Hij zegt: “Ik hoor Apple-gebruikers hier helemaal niet om vragen.”

Apple wil iPhones verkopen Uit een e-mail die voorbij kwam in de Epic-rechtszaak blijkt ook dat Apple totaal geen plannen heeft om RCS te introduceren, maar dat dat niet zozeer komt omdat het zo goed naar zijn klanten zou luisteren. Het wil gewoon niet het obstakel weghalen waardoor mensen hun kinderen geen Android-telefoons zouden blijven geven, maar iPhones. Is het groene bolletjes-probleem immers opgelost, dan is de Android-gebruiker niet meer ‘anders’ en dat maakt iMessage aantrekkelijker voor gebruikers van Google’s besturingssysteem. Het is een niet bepaald duurzaam antwoord van Apple, dat hierin heel duidelijk het standpunt van een commercieel bedrijf inneemt. ‘Het verkoopt geen iPhones, integendeel: het zou juist zorgen dat er misschien minder iPhones worden verkocht, dus dat gaan we niet doen’, is het devies. Het is voor het eerst dat de Apple-ceo zich zo uitspreekt over RCS, want over het algemeen is Apple er vooral heel stil over geweest. Het volgt wat dat betreft toch een beetje in de voetsporen van Blackberry. Dat merk introduceerde ‘pingen’ en dat kon alleen tussen Blackberry’s. Had je dat niet, dat viel je toch een beetje buiten de boot zo rond het jaar 2011.

iMessage Nu is Blackberry failliet en dat zal Apple niet gebeuren, maar het chatprogramma van Apple laat wel de ware aard zien van het bedrijf. Aan de andere kant is het ook weer niet heel belangrijk: iMessage mag dan in de Verenigde Staten veel worden gebruikt, over het algemeen is WhatsApp nog steeds ‘s werelds grootste messenger. Er zijn sowieso veel opties voor communicatie, mocht je van Android naar iPhone berichtjes willen sturen. Denk aan social media zoals Snapchat en Instagram. Toch is de irritatie wel voor te stellen: je creëert met de groene bolletjes wel een onderscheid dat eigenlijk helemaal niet relevant zou moeten zijn. Het belemmert de communicatie enorm, zeker als je bijvoorbeeld een familie-groepsapp in iMessage hebt en de Android-gebruikers dus eigenlijk geen filmpjes en foto’s kunnen sturen maar daar weer een andere manier voor moeten zoeken. Misschien grijpen ze daarin wel naar manieren die beveiligingswise aanzienlijk minder veilig zijn dan hoe Apple zijn ecosysteem heeft dichtgetimmerd. Maar goed, Apple gaat niet door de knieën, Apple wil zijn klanten juist vooral opsluiten binnen dat ecosysteem.