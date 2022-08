Google maakt ruzie met Apple om berichten sturen

“Een vriend met een andere telefoon een bericht sturen, zou geen probleem moeten zijn, toch Apple?” Google en Android hebben de campagne tegen Apple’s ouderwetse manier van berichten sturen flink opgeschroefd. Het heeft alles te maken met RCS: Rich Communication Services. Dit is wat er gaande is tussen de twee techgrootmachten.

RCS RCS is sinds een paar jaar beschikbaar in Nederland. Het is de opvolger van sms, maar bevat uitgebreidere mogelijkheden. Google is een grote aanjager ervan en hoopt dat Apple het ook in iMessage wil implementeren. Als een Android-gebruiker een bericht stuurt naar een Apple-gebruiker, dan merk je dat meteen. Binnen iMessage werkt alles verder precies zoals we dat kennen uit WhatsApp, wat betekent dat je gifjes kunt ‘smsen’ en stickers, maar alles wat een Android-gebruiker stuurt komt alleen als tekst binnen. Foto’s kunnen ook, maar die komen via de oude MMS-standaard (kennen we deze nog, nog, nog?) binnen en zijn dus in erbarmelijk slechte kwaliteit.

iMessage Inmiddels strijdt Google al jaren om te zorgen dat RCS ook wordt geïmplementeerd in iMessage, zodat mensen vanaf verschillende telefoons toch normaal met elkaar kunnen communiceren. Immers kan een gifje een bepaalde boodschap toch een vrij andere context geven. Nu raakt er heel veel ‘kwijt’ omdat iPhone allerlei dingen die een Android-gebruiker stuurt niet kan lezen. Apple kiest er echter bewust voor geen RCS te implementeren, om zo mensen binnen het Apple-ecosysteem te houden.

Google versus Apple Google wil graag dat de ‘Real Clear Solution’ naar iMessage komt. Het begint er ook steeds strijdlustiger in te staan. Het heeft nu zelfs een hele campagne op poten gezet genaamd ‘Get The Message’ waarin het Apple vrij direct aanspreekt op zijn stilte rondom deze technologie. In New York City zijn binnenkort overal digitale billboards te vinden met een ‘chatgesprek’ van Android voor Apple. Ook online is het iets harder gaan actievoeren. Je zal het straks op YouTube, Twitter en TikTok tegenkomen. Dat zegt iets over hoe belangrijk Google het vindt: Twitter en TikTok zijn geen Google-eigen media. Het heeft zelfs beroemdheden zoals Vanessa Hudgens ingeschakeld om te helpen de boodschap over te brengen.

Moderne communicatie De voordelen van RCS zijn legio: je kunt leesmeldingen krijgen, zien dat iemand aan het typen is, naast uiteraard het verzenden van goede kwaliteit beeld (foto’s en video’s). Google zegt: “Messaging is hoe we verbonden blijven met onze familie, hoe we onze vriendschappen dichtbij genoeg laten voelen om elkaar te raken, hoe ver we ook uit elkaar zijn. Gesprekken tussen mensen die iOS- en Android-platforms gebruiken, zijn echter onnodig lastig en trekken ons emotioneel uit elkaar. Vanuit het oogpunt van Google vertegenwoordigt elk platform dat niet is gebouwd om mensen samen te brengen gewoon niet het niveau van naadloze communicatie en moderne technologie dat mensen verdienen en verwachten.”

Android in actie Voor het hele ‘emotioneel uit elkaar getrokken worden’ voelen we ons misschien wat te nuchter en te Nederlands, maar het is natuurlijk wel een beetje flauw dat Apple niets van de technologie moet hebben, waardoor het communiceren inderdaad niet bepaald naadloos verloopt. Aan de andere kant gebruiken veel mensen (vooral buiten de Verenigde Staten) toch WhatsApp, waardoor je het ook in bijvoorbeeld Nederland niet heel erg zal merken als iPhones ineens wel RCS ondersteunen. Toch heeft Google zeker een punt: het communiceren kan beter, maar of het de goede route kiest om dat punt te maken, dat moeten we nog zien.