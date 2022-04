​De CoronaMelder-app kan van je telefoon af

Het is over voor de CoronaMelder-app. De overheid stopt op 22 april met de ondersteuning ervan. De servers gaan offline en dat betekent dat je niet langer een melding krijgt als er iemand met het coronavirus bij je in de buurt is geweest.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid, geeft aan dat het feit dat minder mensen zich laten testen (PCR) een reden is voor het stoppen met de app. Als er immers minder mensen via de GGD laten testen, dan is er weinig voor de app om door te geven. Het is namelijk alleen mogelijk om een positieve PCR-test in de app te verwerken: een zelftest niet. Ook is het per 20 april niet meer nodig om in quarantaine te gaan als je met iemand in aanraking bent geweest die besmet blijkt. Volgens Kuipers hangt er dus geen handelingsadvies meer aan een notificatie van de CoronaMelder, waardoor de app aanzienlijk minder essentieel wordt. Het is wel een mijlpaal te noemen dat we na twee jaar af zijn van de vele maatregelen en de apps en de administratieve rompslomp.

Niet de CoronaCheck-app Voor de duidelijkheid: het gaat niet om de CoronaCheck-app. Deze app is nog wel heel belangrijk. Hoewel de nationale QR-code niet meer te genereren is, omdat deze ook nergens nog van toepassing is, heb je om te reizen vaak nog wel een QR-code nodig. Bijvoorbeeld wanneer je naar Italië of Duitsland reist. In de CoronaCheck-app staat je herstelbewijs van de ziekte, maar ook je inentingen, als je die hebt gehad. Dat geldt dus niet voor de CoronaMelder-app, want dat is nu klaar. Hij gaat weliswaar offline, hij verdwijnt in zijn geheel. Kuipers schrijft: “Het is niet uitgesloten dat in het najaar weer grootschaliger testen en bronnen- en contactonderzoek nodig is.” Het is te hopen dat dat niet nodig is, maar vooralsnog kan de app in ieder geval van je telefoon af. Je kunt hem altijd weer opnieuw downloaden als hij toch weer van kracht wordt.

CoronaMelder offline Bijna 5,9 miljoen mensen hebben de app gedownload en 2,3 mensen gebruiken hem ook nog actief. Er zijn meer dan 450.000 mensen gewaarschuwd voor corona via deze app en hierop hebben 330.000 mensen geacteerd door een test te doen bij de GGD. Kortom, het was een zeer succesvolle app die veel Nederlandse burgers wisten te vinden. Mensen die de app op hun telefoon staan worden ook via de app op de hoogte gebracht van het stoppen ervan.