​Zo weet je of je groene vinkjes verdwijnen in de CoronaCheck-app

Coronatoegangsbewijs

In principe krijg je een melding wanneer je groene vinkjes verdwijnen (en daarmee dus ook je coronatoegangsbewijs), maar dat is geen sms of e-mail. Het is zelfs geen automatisch pushbericht. Je moet actief de app zelf openen om te kijken of je het pop-upbericht krijgt dat je vinkjes gaan verdwijnen. Ook komen er waarschuwingen op belangrijke overheidssites en bij bibliotheken om ook wat meer kwetsbare doelgroepen op de hoogte te stellen.

Vooralsnog is de Coronacheck-app de plek om te ontdekken of jij een van de half miljoen mensen bent die zijn vinkje verliest. Heb je een boostervaccinatie gehaald, dan zit je goed. Nieuwsgierig hoe je die in de app zet? Check dan ons artikel over het genereren van de QR-code voor de booster. Verlies je je vinkjes, dan is de kans groot dat je tweede vaccinatie langer dan 270 dagen geleden was. Heb je je dus pas recent voor het eerst laten vaccineren, dan hoef je niet nu al te boosteren om je vinkjes te behouden.