Uitfaseren Coronamelder ingewikkelder dan gedacht

De ontwikkeling en uitrol van de Coronamelder app had, los van de commotie over privacy en beveiliging, nogal wat voeten in aarde. Dat zal iedereen zich nog wel herinneren. Nu blijkt dat ook het uitfaseren van de app bepaald geen sinecure is. Dat blijkt uit een advies van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19. Die commissie is in mei 2020 door de toenmalige Minister van VWS in het leven geroepen.

Medewerking Apple en Google cruciaal

In het advies (pdf-link) wordt onder andere ingegaan op zaken als de ontwikkeling, uitrol en adoptie van de verschillende Corona-apps. Daarnaast stelt de Begeleidingscommissie dat er nog altijd grote zorgen zijn over de grote hoeveelheden verzamelde persoonsgegevens, waaronder medische data bij de vele partijen.

Dat wordt vooral een uitdaging wanneer deze apps, na afloop van de pandemie, uitgefaseerd moeten worden. De commissie adviseert om een plan te maken (inclusief pro-actief toezicht) voor het laten verwijderen en in ieder geval anonimiseren van covid-data in CIMS, bij de GGD’en en bij particuliere testbedrijven.

Daarvoor is ook de medewerking van Apple en Google van groot belang. “De uiteindelijke afschaffing van CoronaMelder bijvoorbeeld, vereist nog te initiëren Europees overleg met Google en Apple om de tracking van bluetooth berichten in de achtergrond weer uit Android en iOS te verwijderen”, aldus de Begeleidingscommissie.