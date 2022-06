Barcelona blijft dé stad voor het MWC

Het grootste event van de mobiele industrie, waar fabrikanten, providers en (app)ontwikkelaars van over de hele wereld elk jaar bij elkaar komen, blijft tot minstens 2030 in Barcelona. De GSMA, organisator van het Mobile World Congress dat elk jaar in de laatste week van februari gehouden wordt, heeft dat maandag tijdens een vergadering in Kuala Lumpur besloten.

Van 3GSM in Cannes naar MWC in Barcelona

Barcelona is sinds 2006 de plek waar het MWC georganiseerd wordt. Het event, dat ooit begon als 3GSM, was op haar oorspronkelijke locatie, Cannes, uit de voegen gegroeid. De verhuizing naar Barcelona betekende direct een forse uitbreiding. De eerste jaren werd het event in de Catalaanse hoofdstad gehouden bij de prachtige Fira Montjuic.

Daar is het MWC in de jaren die volgden uitgegroeid tot hét event voor de mobiele industrie. In 2011, toen het contract met Barcelona voor het eerst aan verlening tot was, dienden zich 30 andere kandidaat steden aan, waaronder Amsterdam, Milaan en München. De GSMA besloot echter dat Barcelona tot minimaal 2018 de ‘mobiele hoofdstad’ van de wereld zou blijven. Voorwaarde was wel dat het event naar een grotere locatie, de Fira Gran Via, zou verkassen omdat het MWC de Fira Montjuic inmiddels ook al ontgroeid was.

In 2018 werd de deal met de Catalaanse hoofdstad voor de tweede keer verlengd, tot 2023. Dat werd, vanwege de corona annulering in 2020, vorig jaar al verlengd tot 2024. En nu is dus ook de derde verlening, tot 2030, een feit.