Apple wil het makkelijker maken accounts in apps te verwijderen

Niet alle apps vereisen het, want bijvoorbeeld op TikTok of Life Hacks heb je geen account nodig om er toch gebruik van te maken. Echter verplicht het gros van de apps je helaas wel om een account aan te maken, waardoor je wederom je gegevens deelt, een uniek wachtwoord moet bedenken en de appmakers ook nog eens allemaal informatie over je opslaan. Soms is dat in je voordeel, bijvoorbeeld wanneer je bepaalde content wil bewaren, maar bij veel apps is een account niet per se heel hard nodig.

Het is natuurlijk een goede gewoonte om je apps regelmatig op te ruimen, zodat je telefoon weer wat overzichtelijker is, maar ook zodat je niet overal maar accounts en gegevens hebt staan. Het is daarom raadzaam om voor je de app verwijdert even in te loggen en te zorgen dat je je account verwijderd. Waar veel apps het nu onnodig ingewikkeld maken om dat te doen, omdat ze niet willen dat je weggaat, wil Apple afdwingen dat het zijn gebruikers makkelijker wordt gemaakt om een account te verwijderen.

Alle data verwijderen

Hierbij stelt Apple dat het niet zo moet zijn dat gebruikers een account slechts kunnen deactiveren, maar dat het account echt helemaal moet kunnen worden verwijderd. Dat betekent: inclusief alle persoonlijke data. Alles moet volledig kunnen worden gewist en dat is een goed streven, want hierdoor heb je als gebruiker meer macht over jouw eigen gegevens. Wel hebben we er uiteindelijk wat lang op moeten wachten: het was eigenlijk de bedoeling dat deze Apple-regelgeving 31 januari in zou gaan. Echter koos Apple ervoor om ontwikkelaars langer de tijd te geven om hun zaakjes op orde te maken.

Het is geen leuk bericht voor ontwikkelaars en dat is om meerdere redenen. Niet alleen moeten ze dit nu in orde maken, ze moeten ook per se het in-app betaalsysteem van Apple gebruiken wanneer ze betaalde online groepsdiensten aanbieden. Veel veranderingen dus voor de vele apps die in de App Store te vinden zijn, want bijna alle ontwikkelaars zullen actie moeten ondernemen om aan de nieuwe regels te voldoen.

Het is in ieder geval fijn voor consumenten om iets positiefs te horen over Apple en de App Store. De laatste tijd gaat het met alle dwangsommen rondom dating apps en ruzie met gameontwikkelaars over de tarieven in de App Store toch vaker negatief over deze winkel dan positief.