Apple reageert op Magic Keyboard troubles met de nieuwe iPad Pro

Nog niet zo heel lang geleden presenteerde Apple de nieuwe versie van de 12,9 inch iPad Pro. Omdat die een halve millimeter dikker is dan zijn voorganger pas hij niet meer perfect in de Magic Keyboard accessoire. Veel gebruikers waren daar nogal ontstemd over. De nieuwe generatie van de iPad Pro, die vanaf vandaag in pre-order besteld kan worden, is met een prijskaartje dat begint bij 1.219 euro al niet goedkoop te noemen. Maar als je dan ook nog je oude, nog prima functionerende, Magic Keyboard moet vervangen, dan mag je nog eens 399 euro uit je beurs lappen.

Apple geeft de schuld aan screenprotectors

Apple heeft nu een officieel statement over de pasvorm problemen gepubliceerd. Daarin zegt de fabrikant dat de ‘oude’ versie van de Magic Keyboard accessoire functioneel volledig compatible is met de nieuwe generatie van de 12,9 inch iPad Pro.

Het feit dat die nieuwe grote iPad een halve millimeter dikker is kan, zo erkent Apple ook, er inderdaad voor zorgen dat de cover van het Magic Keyboard niet exact sluit wanneer je hem dichtklapt. Met name wanneer je een screenprotector op het scherm van de iPad aangebracht hebt. Feitelijk geeft Apple dus de schuld aan de screenprotectors.