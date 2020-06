Apple lanceert iOS 13.5.1: is het verstandig om meteen te updaten naar de nieuwe versie?

Apple heeft afgelopen week iOS 13.5.1 gelanceerd en zoals bij elke nieuwe update is het goed je er eerst in te verdiepen voordat je de nieuwe versie op je apparaat zet. Soms bevatten de updates bijvoorbeeld nog wat kleine bugs en kun je beter even wachten op de hernieuwde versie. In het geval van iOS 13.5.1 gaat het vooral om een beveiligingsupdate en hoef je geen nieuwe functies te verwachten. Wij vertellen je er meer over!

Vervolg op iOS 13.5

Een paar weken geleden, op 20 mei om precies te zijn, kwam iOS 13.5 uit en die bevatte wel een aantal nieuwe functies. Deze versie is beschikbaar voor de iPhone 6S en nieuwer. Apple richt zich steeds meer op gezondheid en blijft functies daaromheen verder ontwikkelen. iOS 13.5 kwam dan ook met een aangepaste optie om Face ID te skippen wanneer je een mondkapje draagt.

COVID-19 tracker-apps

Daarnaast sorteert Apple alvast voor op de komst van COVID-19 trackers, in iOS 13.5 kun je coronatracker-apps toegang geven om informatie te delen. Daar heb je nu nog niks aan, maar wellicht in de nabije toekomst wel. Zo kan de overheid straks gemakkelijker potentiële besmettingen opsporen en/of mensen waarschuwen die in de buurt van een besmette patiënt zijn geweest. Nu gebeurt er nog niets met je gezondheidsgegevens, want er zijn nog geen COVID-19 tracker-apps gelanceerd.