20.000 iOS-games worden mogelijk uit de Chinese App Store verwijderd

Volgens een nieuw rapport worden er in China mogelijk tienduizenden games uit de iOS App Store verwijderd.

Apple vraagt sinds kort om een licentie voordat ontwikkelaars games mogen indienen voor de Chinese App Store. Zo’n licentie wordt afgegeven door een Chinese overheidsinstantie, die de apps keurt. Met de deadline van 30 juni slechts drie maanden verwijderd, verwachten analisten van AppInChina dat meer dan een derde van de betaalde games zal worden verwijderd omdat de ontwikkelaars deze licenties niet hebben weten te bemachtigen.

21.500 titels zonder licentie



Op basis van overheidsgegevens meldt AppInChina dat er in China in totaal 43.104 gamelicenties zijn afgegeven. Aangezien gegevens verzameld door Qimai Data aantonen dat er vanaf 6 maart 64.667 betaalde games waren in de Chinese App Store, blijven er mogelijk meer dan 21.500 titels achter zonder licentie.

Mobiele games zoals Tencent's Game for Peace hebben al licenties, maar indie-ontwikkelaars worden waarschijnlijk hard getroffen. "De best renderende games hebben al een gamelicentie, dus het is onwaarschijnlijk dat ze door de nieuwe regels worden beïnvloed," vertelde Rich Bishop, CEO van AppInChina.

Bishop zei dat de game-industrie topzwaar is, wat betekent dat een groot deel van de inkomsten wordt gegenereerd door een relatief klein aantal topgames. Maar hij benadrukte dat de licentieregels een doodvonnis zou kunnen betekenen voor kleinschalige mobiele game studio's. Veel van deze partijen genereren inkomsten in China zonder een lokale partner.

Mobile gaming

Mobiele games in China hebben sinds 2016 in principe een licentie nodig, maar Apple lijkt tot vorige maand de strikte handhaving van deze regel te hebben kunnen voorkomen. Eind februari vertelde Apple de ontwikkelaars dat ze hun licenties eind juni moeten indienen om in de Chinese App Store te kunnen blijven.

AppInChina verwacht dat de inkomsten voor zowel gameontwikkelaars als Apple zullen kelderen, ook al blijven de meest lucratieve games verkrijgbaar. Dat gaat Apple merken want zij innen 30% van de omzet gegenereerd door iOS app. Volgens gegevens van App Annie bedroeg de bruto-omzet van de Chinese iOS App Store in 2019 8,8 miljard dollar.