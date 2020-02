Dit zijn de verbeteringen in iOS 13.3.1

We hebben er even op moeten wachten, maar Apple kwam een paar weken geleden met een nieuwe update, iOS 13.3.1. Bij een update horen verbeteringen en die zetten we in dit artikel voor je op een rijtje. Toch lezen we op verschillende sites en Twitter dat er ook gebruikers zijn die sinds de update juist problemen ervaren. Batterijen die sneller leeg gaan bijvoorbeeld. Moet je nu de update installeren of kun je beter nog even wachten?

Privacy iPhone 11 (Pro)

De grootste verandering in iOS 13.3.1 is relevant voor gebruikers van een iPhone 11 (Pro). Het bleek namelijk dat deze toestellen soms je locatie registreerden, zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven. Zo'n privacygevoelige kwestie wilde Apple natuurlijk snel aanpakken, maar dat bleek toch nog wat voeten in de aarde te hebben. De chips in de iPhone 11-toestellen maken gebruik van Ultra Wideband-technologie. Volgens een aantal internationale regels moet ultra wideband uitgeschakeld worden op bepaalde locaties en daarvoor moet je locatie in de gaten gehouden worden. Nu is het mogelijk om de U1-chip uit te schakelen.

Probleemoplossingen en verbeteringen iOS 13.3.1

iOS 13.3.1 komt volgens Apple met de volgende probleemoplossingen en verbeteringen:



Oplossing voor een probleem in ' Communicatielimieten' , waardoor een contactpersoon kon worden toegevoegd zonder de toegangscode voor 'Schermtijd' in te voeren

, waardoor een contactpersoon kon worden toegevoegd zonder de toegangscode voor 'Schermtijd' in te voeren Een nieuwe instelling om het gebruik van locatievoorzieningen te beheren door de ultra-widebandchip U1 (voor iPhone 11) --> ga naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > Systeem > schakel 'netwerken en draadloos' uit

(voor iPhone 11) --> ga naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > Systeem > schakel 'netwerken en draadloos' uit Oplossing voor een probleem, waarbij er een korte vertraging optrad vóór het wijzigen van een Deep Fusion-foto die met een iPhone 11 of iPhone 11 Pro was gemaakt

die met een iPhone 11 of iPhone 11 Pro was gemaakt Oplossing voor een probleem met Mai l dat ervoor kon zorgen dat externe afbeeldingen werden geladen ondanks dat de instelling voor 'Laad externe afbeeldingen' was uitgeschakeld

dat ervoor kon zorgen dat externe afbeeldingen werden geladen ondanks dat de instelling voor 'Laad externe afbeeldingen' was uitgeschakeld Oplossing voor een probleem dat ervoor kon zorgen dat er meerdere hersteldialoogvensters werden weergegeven in Mail

werden weergegeven in Mail Oplossing voor een probleem waarbij FaceTime kon gebruikmaken van de ultragroothoekcamera aan de achterzijde in plaats van de groothoekcamera

kon gebruikmaken van de ultragroothoekcamera aan de achterzijde in plaats van de groothoekcamera Oplossing voor een probleem waarbij pushberichten niet via wifi konden worden afgeleverd

konden worden afgeleverd Oplossing voor een probleem met Apple CarPlay dat bij het bellen in bepaalde voertuigen vervormd geluid kon veroorzaken

dat bij het bellen in bepaalde voertuigen vervormd geluid kon veroorzaken Nieuwe ondersteuning voor Siri-stemmen in het Indiaas Engels voor de HomePod





iOS 13.4 komt met meer veranderingen

Inmiddels is de eerste bèta van iOS 13.4 al gelanceerd en dat zal een veel grotere update worden. De memoji's van Apple zijn een groot succes en 13.4 brengt er nog meer uit. Voor gebruikers van de iCloud is het fijn dat er mappen gedeeld kunnen worden in de iCloud Drive. iOS 13.4 krijgt het zelfs voor elkaar dat je je auto straks met je iPhone of Apple Watch kunt openen. We kijken uit naar deze grote update, die we later dit jaar mogen verwachten.

Problemen met iOS 13.3.1

We lezen op verschillende fora en Twitter dat de nieuwste update bij sommige gebruikers voor problemen zorgt. Zo lijkt de batterij veel sneller leeg te gaan en zien we filmpjes over 'ghost scrolling'. Overigens lijken er veel meer gebruikers te zijn die geen problemen ervaren. Als je nog even geduld hebt kun je straks meteen iOS 13.4 installeren. Ben je niet bang voor de nieuwe update en benieuwd naar de verbeteringen? Download iOS 13.3.1. dan vooral.

iOS 13.3.1 downloaden

Zo download je iOS 13.3.1: