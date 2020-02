​iPhone-update komt Apple duur te staan

Apple , dat er vaak van wordt beticht oude iPhones expres trager te maken zodat mensen eerder naar een nieuw model overstappen, heeft het gedaan om te zorgen dat telefoons de beste ervaring blijven bieden, maar daar denken anderen (waaronder dus de Franse waakhond) anders over. Op zich is het niet verkeerd dat Apple het heeft gedaan, maar wel dat het zijn klanten hierover niet heeft geïnformeerd.

Het gaat om een tweetal updates van een paar jaar geleden, iOS-updates 10.2.1 en 11.2. Deze zorgden er weliswaar voor dat wat oudere toestellen nieuwe functies kregen, het betekende ook dat de batterij keihard achteruit ging. Door de update moesten oudere toestellen betere prestaties leveren en dat had zijn uitwerking op de accuduur. Het zou zelfs zo erg zijn, dat sommige iPhones zichzelf van de schrik maar uitschakelden. Daarom heeft Apple een top op de prestaties gezet, zodat de batterij niet in één keer moet pieken en afsluit.

Les Français souhaitent des produits plus durables pour préserver la planète et leur pouvoir d’achat. La @dgccrf est là pour répondre à ces exigences et pour protéger les consommateurs. https://t.co/lv7TBR91Dq

Battery Health

Omdat er destijds al veel ophef was, heeft Apple ‘Battery Health’ geïntroduceerd, waardoor je zelf als gebruiker kunt zien wat de maximum capaciteit van je batterij is en hoe dat in verhouding staat met de prestaties van de telefoon. Zo kun je zien dat je telefoon inderdaad trager wordt als je een spel speelt. Maar, wat er ook hier aan schort is dat Apple zijn klanten niet actief informeert dat een nieuwe batterij ook een optie kan zijn, in plaats van dat je meteen een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

DGCCRF rekent het Apple aan dat mensen niet terug kunnen gaan naar een oudere versie van iOS, waardoor die ‘top’ van prestatie die erop werd gezet door Apple niet kon worden vermeden. Het schrijft dat Apple “faalde door te verzuimen om consumenten te informeren over een misleidende zakelijke keuze”.

Apple moet betalen

Apple moet nu diep in de buidel tasten en 25 miljoen euro ophoesten om dit gedrag goed te maken. Dat zijn maar liefst 29.103 iPhone 11’s van 859 euro per stuk. Bovendien moet het een maand lang een statement op zijn website zetten over deze zaak.