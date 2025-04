Apple krijgt boete omdat het juist te veel om toestemming vraagt

Extra veel consent

Eigenlijk maakt Apple volgens de autoriteit misbruik van het raamwerk. Die App Tracking Transparency is niet bedoeld om concurrentie te bestrijden en dat is wel wat Apple hiermee probeert te doen. Het maakt het moeilijker om third-party-apps te draaien en het zorgt dat het raamwerk niet meer neutraal kan worden ingezet. Maar het grotere probleem is dat Apple voor zijn eigen data-collectie maar een pop-up stuurt, terwijl het voor derden minimaal twee keer wordt gevraagd met bewoordingen die gebruikers zullen afschrikken, zoals ‘je data wordt gebruikt om je persoonlijkere advertenties te serveren’.

Tegelijkertijd kun je je afvragen wat een boete van 150 miljoen gaat doen: voor Apple is dat nog geen deuk in een pakje boter. Maar tegelijkertijd is het niet alleen Frankrijk dat zich erover buigt: ook Italië, Duitsland, Polen en Roemenië zijn ermee bezig. Apple zelf zegt: Apple zegt dat de ATT “consequent is voor alle ontwikkelaars, inclusief Apple, en we hebben veel steun ontvangen voor deze functie van consumenten, privacyvoorvechters en gegevensbeschermingsautoriteiten over de hele wereld. Hoewel we teleurgesteld zijn over het besluit van vandaag, heeft de Franse mededingingsautoriteit (FCA) geen specifieke wijzigingen in ATT geëist.”

Het is inderdaad de vraag of Apple nu echt iets fout doet, zeker als de autoriteit niet vraagt om een verbetering. Is het gedrag van het merk niet gewoon wat sneaky en vervelend, zonder dat het per se strafbaar is, of zijn er toch daadwerkelijk wel concurrentieregels overschreden op de iPhone? Waarschijnlijk is het voor Apple eenvoudiger om gewoon de boete te betalen, maar of het dat ook van plan is of toch zijn gelijk wil halen, daarover doet het vooralsnog geen uitspraken.