Apple implementeert eindelijk RCS, groene ballonnen blijven

Het is groot nieuws vandaag: Apple gaat eindelijk Rich Communication Services aanbieden binnen iMessage. Het betekent echter niet dat je met een Androidtoestel dan ook blauwe ballonnen krijgt. Apple laat dit groen blijven om duidelijk te maken dat het een RCS-bericht is in plaats van een iMessage. Je kunt dat echter wel omzeilen.





RCS op iPhone Hoewel die manier om dat te omzeilen wel wat ver gaat. Je moet er een Nothing-telefoon voor hebben en daarop kun je dan dankzij een trucje van het merk een iMessage sturen. Stiekem is het een RCS-bericht dat op een server nog even tot een iMessage wordt omgevormd, maar toch: het is een manier. Of je dat zo graag wil is een tweede; Apple heeft nu wel beloofd om RCS te implementeren en de werking is precies wat het moet zijn. Zo krijg je binnenkort een ‘is aan het typen’-status te zien en kun je foto’s en video’s in vol ornaat zien: precies zoals ze bedoeld zijn. Het is in ieder geval wel een winst voor Google, dat met zijn campagne Get the Message al jaren probeert om Apple zo ver te krijgen. Waarom Apple nu toch heeft besloten om het te gaan ondersteunen is onbekend.



Groene ballonnen blijven Wel wil het niet zomaar overstag gaan: het wil dat de communicatie van goede encryptie wordt voorzien en zal dan ook met de bedenkers van de standaard om tafel gaan om dat voor elkaar te krijgen. Google heeft al aangegeven Apple te willen helpen met de implementatie, al zal het ongetwijfeld wel balen van hoe Apple dan toch kiest om de blauwe ballonnen voor iPhone-gebruikers te willen reserveren. En indirect dus ook voor Nothing met zijn slimme workaround.

Je kunt het flauw noemen, die blauwe ballonnen, maar het is goed dat Apple er eindelijk voor kiest om deze opvolger voor sms en mms ook te omarmen. Het zal er waarschijnlijk op vrij korte termijn voor zorgen dat het beter wordt. Of het ook zal veroorzaken dat we in Nederland spontaan meer beginnen te iMessagen, dat is de vraag. We zijn inmiddels al meer dan tien jaar volledig into WhatsApp. Waarom dit dan toch interessant nieuws is? Omdat het iets zegt over hoe Apple toch ook soms met de rest meedoet, en dus wel openstaat voor samenwerken. En Google op zijn beurt dus ook. De ondersteuning voor RCS op iPhones wordt verwacht in 2024. Het wordt via een update dan aan Berichten toegevoegd.