Wat is iMessage en waarom gebruiken we het niet zoveel?

Apple heeft geen ‘Berichten’ zoals Android. Althans: de app heet wel Berichten, maar staat beter bekend als iMessage. Het is een app waarin je sms’jes binnenkomen, maar waarmee je ook berichten kunt sturen. Die berichten zijn dan geen sms’jes: die heten iMessage en gaan gewoon via het datanetwerk, je internet dus. In Nederland zijn we niet zo heel fanatiek bezig met iMessage en dat geldt eigenlijk voor heel Europa. Hoe komt dat?

Een iMessage kan een tekstbericht zijn, een foto, of een video en je kunt deze -altijd versleuteld- versturen via wifi of je mobiele datanetwerk. Je ziet ze in de app als blauwe tekstballonnen. Het gaat dus niet over het ‘gewone’ mobiele netwerk. Een sms wel: die gaat juist niet over het internet, maar via het gewone mobiele netwerk waarmee je ook belt. Een sms of mms kan ook een foto bevatten of een tekst, maar zijn niet versleuteld. Je herkent ze aan hun groene tekstballon.

Het is natuurlijk een beetje vreemd: iMessage is een app waarin je wel sms’jes kunt ontvangen, maar waarin je ook berichten over het internet kunt sturen. Apple geeft je de keuze: als je de Berichten-app gebruikt, dan kies je zelf of een bericht moet worden verzonden als een iMessage of sms. Een iMessage kost dus geen geld, terwijl een sms wel geld kost (al zijn er uiteraard ook veel abonnementen die geen losse sms’jes meer rekenen maar een ‘unlimited’-bundel bieden).

Google compared iPhone to Pager for lack of RCS support

Groene tekstballonnen voor Android-berichten

Echter zie je ook in een ander geval groene teksballonnen, namelijk wanneer iemand geen iPhone gebruikt maar een Android. Hier is Google wat gefrustreerd over, want het wil dat Apple RCS implementeert (Rich Communication Services). RCS is de opvolger van sms/mms en is bedoeld om juist wel foto’s, video’s en emoji te kunnen versturen. Echter wil Apple er niet aan, en mede daarom worden Android-antwoorden weergegeven als sms’jes. Google heeft er al allerlei opvallende campagnes over gelanceerd, maar Apple-CEO Tim Cook zegt gewoon: “Je koopt voor je oma maar een iPhone”, als je wil dat haar tekstballonnen ook blauw zijn.

Toch kan het zijn dat Apple misschien wel zijn beleid gaat veranderen en wel voor RCS kiest: het krijgt nu ook druk van Samsung. Het jonge, Engelse merk Nothing doet er nog een schepje bovenop, dat komt nu met een eigen iMessage ingebouwd in de Nothing-telefoon. In een ietwat bijdehante video (die je hier ook in dit artikel kunt zien) stellen ze dan ook: we hopen dat Tim Cook dit ziet. De app op Nothing-telefoons heet Nothing Chats en je zou hierdoor dus blauwe tekstballonnen moeten kunnen zien in iMessage. Je logt erop in met je Apple ID die via een Ma Mini in een datacenter de berichten dan omzet voor iMessage. Hierbij worden berichten ook end-to-end versleuteld. De app is er nog niet: het komt 17 november uit.