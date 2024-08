Apple buigt voor de EU-regels: Spotify mag aanbiedingen tonen

Spotify en Apple liggen constant overhoop. Recent toen Apple de nieuwe aanpassingen aan de App Store aankondigde stond Spotify als eerste klaar om zijn ongezouten mening te geven. Nu heeft Spotify wel wat gewonnen, want Apple staat het toe om prijs-informatie en aanbiedingen te tonen in de app.

Spotify in de App Store

Apple wilde het lange tijd niet hebben, omdat het een bepaald bedrag commissie van apps wil ontvangen en de geldstromen via zijn eigen App Store wil laten gaan. De EU heeft met zijn nieuwe Digital Markets Act en Digital Services Act wat regels bedacht die dat openbreken. Apple heeft lang zijn hakken in het zand gehouden, maar moet nu toch de teugels een beetje laten vieren, wil het niet nog meer grote boetes van de EU krijgen.

Spotify schrijft: “Vanaf vandaag neemt Spotify deel aan het “recht” van Apple voor muziekstreamingdiensten, dat is ontstaan na de uitspraak van de Europese Commissie. Dit betekent dat we eindelijk iets kunnen aanbieden dat even vanzelfsprekend is als dat het al veel eerder had moeten zijn: iPhone consumenten in de EU zullen nu prijsinformatie voor Spotify in de app zien en het feit dat ze naar onze website kunnen gaan om artikelen direct aan te schaffen.”

The title should be clearer. Apple didn't do this willingly. This is a more accurate title: "EU Regulators finally force Apple to allow Spotify to show pricing info to EU users on iOS" https://t.co/GGmK9b0qWm pic.twitter.com/hdUKqh7SX3 — Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) August 14, 2024

Aanbiedingen van Spotify

Het klinkt als iets kleins: je ziet nu prijsinformatie in een app, maar er is veel aan voorafgegaan. Op een Android-toestel weet je niet beter: daar heb je al die tijd allang gezien wat Premium kost en of er aanbiedingen zijn. Dat kan nu echter ook eindelijk op een iPhone. Je kunt nu aanbiedingen vinden en überhaupt bekijken wat een Premium-abonnement kost als de actie afloopt. Dat was eerder niet mogelijk op een telefoon van Apple.

Spotify houdt een slag om de arm: “Hoewel dit een vooruitgang is, is het slechts een kleine stap in de lange mars naar het geven van basis productervaringen aan iPhone-consumenten die ze verwachten en verdienen in hun apps – ervaringen die gebruikers van andere telefoons al hebben. Helaas kunnen Spotify en alle muziekstreamingdiensten in de EU consumenten nog steeds niet vrijelijk de mogelijkheid bieden om op een link te klikken voor een aankoop in een app, vanwege de illegale en roofbelastingen die Apple blijft eisen, ondanks de uitspraak van de Commissie.”

After being fined $2 billion by the EU for preventing Spotify from telling people they can subscribe on its website, it still took Apple four months to approve their app with those changes and they still can’t link to their website. Apple has elevated rent seeking to a high art. pic.twitter.com/Sn07ERHSpq — Dare Obasanjo🐀 (@Carnage4Life) August 14, 2024

Argwaan

Of Spotify er goed aan doet om ondanks deze winst toch erg argwanend te blijven, dat is de vraag. Het doet dit waarschijnlijk als signaal naar de EU, maar door niet goed stil te staan bij de enorme winst die dit is, hoe klein het ook lijkt, komt het ook over alsof niets goed genoeg is en dat is iets dat mensen juist tegen ze in het harnas kan jagen. Uiteindelijk is het voor een goed doel, maar de weg ernaartoe is minstens net zo belangrijk.