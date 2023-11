​ACM en Apple komen er maar niet uit met datingapps

Apple wil veel geld verdienen, de ACM wil vooral dat consumenten een eerlijke prijs betalen. Het strijd dan ook al jaren voor een wereld waarin je niet die enorm hoge commissies hoeft te betalen die dating-apps moeten betalen aan Apple. Overigens gaat het de Autoriteit Consument & Markt vast niet alleen maar om datingapps, en is dat ook waarom Apple voet bij stuk houdt. Dit is wat er nu gaande is en waarom de twee er maar niet uitkomen samen.

Dutch ACM finds Apple’s App Store commission system violates EU competition rules, potentially triggering EU-wide reviews. The EU Commission is examining Apple’s restrictions on app communication about external subscriptions. #Apple #AppStore #Antitrust pic.twitter.com/E8bXaxZHiR

ACM en Apple

Als de techwereld Tinder was, dan zou de ACM keihard links swipen als het Apple tegenkwam. En waarschijnlijk hoeft de ACM ook niet snel op een Superlike -of überhaupt een like- te rekenen van Apple. De twee liggen overhoop om dating-apps, omdat Apple te veel geld zou berekenen op aankopen in de apps. Als je bijvoorbeeld een abonnement op Tinder wil nemen, dan betaal je daar aanzienlijk meer voor dan het zou moeten zijn, omdat Apple 30 procent commissie verwacht van alle betalingen. Dus niet alleen van betaalde apps die je koopt in de App Store, maar ook alle betalingen die verder worden verricht in apps die op je iPhone staan.

De ACM laat volgens Bloomberg weten dat de regels niet eerlijk zijn tegenover bedrijven die abonnementen verkopen. Daar gaat het al jaren over, en daarom betalen de datingapps ook ‘maar’ 27 procent van de commissie in plaats van 30 procent. Een peuleschil natuurlijk, een druppel op een gloeiende plaat: dat heeft weinig zin. Vandaar dat er een grote rechtszaak loopt tussen de ACM en Apple. Het is ook om die reden dat de ACM niet zoveel zegt over de zaak: dat kan immers nadelige effecten hebben op de uitkomst van deze juridische stappen.