Aanzienlijk minder telefoons verkocht door corona en oorlog

De smartphonewereld heeft het de laatste jaren niet altijd even makkelijk. Enerzijds zijn er lockdowns waardoor de ontwikkeling en productie van smartphones stil zijn komen te liggen, anderzijds zijn er chiptekorten waardoor fabrikanten creatief moeten zijn om toch nieuwe telefoons te kunnen blijven maken. Het helpt ook niet dat consumenten de hand op de knip houden. Zo zijn er in het eerste kwartaal van 2022 volgens marktonderzoeker Canalys 11 procent minder telefoons verkocht vergeleken met diezelfde periode in 2021. Sinds het coronavirus rond gaat was er nog nooit zo’n grote daling in de verscheepte smartphones te zien.

Weinig vernieuwing Waarschijnlijk spelen er veel zaken tegelijk waardoor die telefoonverkopen zo omlaag zijn gegaan. Sowieso ligt de vernieuwing binnen smartphones en de manier waarop we ze gebruiken stil: op vouwbare telefoons na is het verschil tussen telefoons vrij klein, zeker gekeken naar wat we met smartphones doen. We schreven het al eerder: hierdoor worden midrange telefoons veel interessanter en raken vlaggenschepen hun glans kwijt. Tegelijkertijd hebben we veel tijd binnen gespendeerd, waardoor er waarschijnlijk minder ongelukjes zijn gebeurt met telefoons en we dus ook minder snel geneigd zijn een nieuwe smartphone aan te schaffen.

Op de kosten letten Canalys denkt dat het vooral komt omdat we beter op kosten zijn gaan letten, zeker nu alles beduidend duurder wordt. Boodschappen, brandstof: heel dagelijkse dingen worden allemaal duurder, waardoor je dat sneller voelt in de portemonnee. Hierdoor zijn we minder snel geneigd onze telefoons te vervangen. Ook worden er minder telefoons gemaakt. De vele lockdowns in China zorgen ervoor dat de fabrieken heel anders te werk gaan en dat zorgt voor minder productie van telefoons. Dat lijkt bovendien niet heel binnenkort te gaan veranderen, aangezien het coronavirus weer hoogtij viert in dat land.

Smartphoneverkopen Het is dus een iets minder makkelijke tijd voor smartphonebedrijven, waarbij ook de onzekerheid rondom de oorlog die Rusland is gestart een rol speelt. Grote evenementen die de wereld in zijn greep houden hebben invloed op zowel de keuzes van de smartphoneleveranciers als van de consument en dat is duidelijk merkbaar. Canalys VP Mobility Nicole Peng: “De markten zagen een piek in COVID-19-gevallen als gevolg van de Omicron-variant, hoewel minimale ziekenhuisopnames en hoge vaccinatiepercentages hielpen de consumentenactiviteit snel te normaliseren.”

Samsung en Apple het grootst Het grootste aandeel aan smartphoneverkopen ligt nog bij Samsung, dat 24 procent van de markt in handen heeft. Apple is tweede met 18 procent, mede dankzij een groeiende vraag naar de iPhone 13-serie. Xiaomi bleef met 13 procent (onder andere door Redmi Note) op de derde plek staan en OPPO (inclusief OnePlus) zit op 10 procent van het marktaandeel, met 8 procent marktaandeel voor Vivo. Hoewel er de laatste tijd niet heel veel wordt gesproken over het chiptekort, wat mede komt omdat de markt van componenten iets verbeterd, is het nog steeds belangrijk om meer mogelijkheden te hebben tot het maken van chips, omdat de vraag hiernaar alleen maar zal stijgen.

Chips De Nederlandse overheid wil nu zelf extra gaan investeren in de Nederlandse chipindustrie, door 230 miljoen euro vrij te maken voor bedrijven zoals ASML en NXP. Dat doet het naar aanleiding van plannen van de Europese Commissie om te zorgen dat we in Europa minder afhankelijk zijn van Azië en Amerika voor chips. Immers heb je chips nodig voor technologische innovatie.