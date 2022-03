​Neongas: het chiptekort verergert mogelijk door de oorlog

Terwijl mensen volop zonnebloemolie inslaan, een product dat vooral wordt geproduceerd in Oekraïne , is er een ander exportproduct van dat land waarover we ons zorgen kunnen maken. Neon. Geen gekleurde stiften of vrolijke ‘Open’-lampen, maar het gas neon. De kans is groot dat hierop flink schaarste ontstaat en dit heeft invloed op de productie van… chips.

Neongas uit Oekraïne

Waar we net hoopten om het chiptekort te zien afnemen doordat we anders omgaan met de coronapandemie, blijken we hier toch langer in te blijven hangen dan verwacht. De reden is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, want neongas dat wordt gebruikt om chips te bakken, dat komt voornamelijk uit Oekraïne. Dit kleurloze en geurloze gas wordt in slechts twee fabrieken in Oekraïne gezuiverd en aan de rest van de wereld geleverd om gadgets te maken: Ingas in Mariupol en Cryoin in Odessa.

Van Mariupol weten we dat er flink wordt gebombardeerd door de Russen, terwijl er in Odessa inmiddels wordt voorbereid op een aanval van Rusland. De situatie heeft geresulteerd in twee fabrieken die op dit moment stil liggen, waardoor er geen neon meer wordt geëxporteerd. De burgers in Oekraïne hebben wat beters te doen, maar omdat er dus maar op zo weinig plekken ter wereld op die manier wordt gewerkt met neon, heeft ook dat invloed op de rest van de wereld.