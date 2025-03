5G is niet wat werd beloofd: ‘Grootste leugen in technologie’

En dat 5G-icoon in je scherm dan? Dat is er alleen om te zeggen dat 5G in de buurt is, maar niet per se dat 5G ook wordt gebruikt. Providers investeerden wel enorm in 5G: dat ze juist allemaal reclame maakten om te laten weten dat 5G heel krachtig is, heeft ze echter waarschijnlijk eerder tegengewerkt dan meegewerkt. Mensen dachten daardoor eerder dat de straling van 5G ook heel krachtig was, terwijl dat uiteindelijk erg zou meevallen, stelt BI.

Telecommunicatie

Voor bedrijven die antennes voor telecommunicatie maken waren natuurlijk erg blij met 5G, Ericsson, Nokia en Huawei hebben daar veel geld door kunnen verdienen. Er was een ware race om 5G: iedereen wilde de eerste zijn, maar uiteindelijk hebben landen die eerder 5G hadden zeker geen voordelen ten opzichte van ‘latere’ landen. Normaliter duurt het 10 jaar om dit soort technologie goed en wel op te zetten, maar door die haast werd het 8 jaar. Volgens de experts komt het onder andere door de Olympische Spelen in Japan waardoor die haast bestond.

Veel mensen denken nu dat 6G vooral het verschil gaat laten zien, maar we moeten nog zien of dat niet hetzelfde pad aflegt als 5G. In ieder geval moet er meer tijd voor worden genomen om het echt te verbeteren.