Viral-sensatie Hawk Tuah Girl moet mogelijk de gevangenis in

Als je helemaal viral gaat, dan wil iedereen iets van je. Zeker als je ook nog een spicy uitspraak doet, zoals Hawk Tuah Girl deed. De jongedame, die Hayley Welch heet, startte na haar viral Hawk Tuah, spit on that thang-uitspraak op TikTok dan ook snel een podcast. Een goed idee, maar dat ze vervolgens met een memecoin op de proppen kwam was dan weer minder slim. Ze moet nu misschien de gevangenis in.

$HAWK

Het is ditmaal niet het soms erg bekrompen Amerika dat bijvoorbeeld haar seksueel getinte uitspraak over blowjobs geven niet aankan: Hayley heeft een serieus vergrijp gepleegd dat ook nog eens precies raakt waar nu veel controverse over is. Ze heeft haar influencer-status ingezet om een cryptocoin te lanceren bekend als $HAWK, of Hot Coin, en dat zal de Amerikaanse beurswaakhond FCC waarschijnlijk al niet bevallen.