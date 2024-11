Deze week viral: Heel Holland Frituurt, Paul vs Tyson en levende mannequins

Deze week was het qua viral content vooral de rellen in Amsterdam wat de klok sloeg. De voors, de tegens, en de onmogelijke vragen die er soms bij komen kijken. Dat is echter niet het enige dat viral ging deze week. Soms gingen er zelfs vrij oude dingen opnieuw viraal. Kijk mee:

Heel Holland Frituurt

We zitten wel elke avond klaar voor Heel Holland Bakt, maar stiekem weten we het allemaal: we gooien alles liever in de Airfyer. Of gewoon de goede oude frituur, zoals we dat kunnen zien in deze geweldige video van Klikbeet, die inmiddels al best oud is, maar nu weer helemaal viral gaat, wat ongetwijfeld komt omdat Heel Holland Bakt weer op televisie is.