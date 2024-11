Deze week viral: kappersschorten en riksja-rijder

Deze week was het grootste nieuws over viral-gaande dingen waarschijnlijk wel dat de Australische breakdancer Raygun, die zo gigantisch viral ging tijdens de Olympische Spelen, niet meer meedoet aan breakdance-competities. Dat is spijtig, want ze had er zoveel plezier aan. We kunnen ons voorstellen dat dat na deze enorme wereldwijde name and shame echter wel over is, al blijft het te hopen dat ze niet met de sport zelf stopt. Er zijn ook veel vrolijke dingen viral gegaan.

Riksja-rijder

Hij is maar 21 jaar oud, maar weet toch heel veel harten van ouderen te verwarmen. Wout Sprangers is vrijwilliger en vervoert ouderen in een riksja door Mechelen. Hij brengt ze bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, en hij filmt zijn ritjes en de mooie gesprekken die hij heeft.

Pas op voor tijgers

Ga je naar de dierentuin, dan kun je misschien maar beter goed kijken wat er gebeurt. We kennen allemaal de verhalen van poepgooiende apen, maar heb je je ook gerealiseerd dat de tijgers een dreiging vormen? Deze viral gaande tijger op een hangbrug weet heel goed een boodschap over de buhne te brengen. Bekijk het hier.

Kappersschortjes

Een andere viral trend is het om bekende voetballers of voetbalfans bij de kapper een schortje om te doen met het t-shirtje van de tegenpartij. Heerlijk voor als er bijna een derby aankomt, maar eigenlijk is deze grap te allen tijde hilarisch:

Tandenborstel mee

Een fan van Go Ahead Eagles gaat viraal om een tandenborstelgrap. Tijdens de Ijsselderby tegen PEC Zwolle had hij een tandenborstel mee. Dat komt omdat de selectie van PEC even voor de derby werd toegesproken door iemand van de harde kern. Die zei dat ze even geen seks mochten, en dat vrouwlief maar biefstuk moest maken. De voetballers moesten die dan rauw eten, hun tanden niet poetsen en het vlees tussen de tanden dan laten zien. Reden voor een fan van de tegenpartij om een tandenborstel mee te nemen: