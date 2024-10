Deze Week Viral: sushi sandwich en logoloze Lidl

Deze week was het een mooie week voor viral gaande posts met vooral veel positiviteit. Zelfs wanneer het echt even fout ging, of niet Lidl?

Blikje in de water

Het is een van de bekendste ‘internetgekkies’-filmpjes ooit: Blikje in de water. Zelfs als je de video nog nooit hebt gezien, dan is de kans groot dat je iemand het wel eens hebt zien imiteren. Goed nieuws voor de fans: het pand uit de viral video is nu te koop op Funda. Je hebt er wel 469.000 euro voor nodig.

Jampotglazen

Als je een bril hebt, dan is de kans groot dat mensen vragen wat je afwijking dan is. Je kunt het natuurlijk wel omschrijven, of een cijfer noemen, maar niet iedereen zegt dat ook echt iets. Deze handige Instagram-post laat je dat veel beter zien:

Lidl reageert sportief op eigen fout

We denken wel dat het echt een foutje was, maar eigenlijk blijkt het hartstikke slim van de Lidl. De supermarktketen had een paginagrote kleurenreclame in grote Nederlandse kranten geplaatst, maar vergat daarbij zijn logo of informatie te plaatsen, waardoor je in principe geen idee had bij welke supermarkt dit was. Nu herken je vaak merken wel, of de kleuren, maar toch. Een grappige fout die het uiteindelijk zelfs krantenartikelen (en deze vermelding) oplevert.

Pas op voor overstekende koeien

De koe bij de hoorns vatten, dat kun je maar beter doen, voor het andersom is. Een fietser deed een mountainbiketrail en kwam toen om een hoekje een rund met gigantische hoorns tegen. Gelukkig kon hij op tijd remmen, maar het is een indrukwekkend first-person-filmpje om te zien.

We zijn allemaal een beetje Maxwell

Maxwell is de terrorist van de buurt. Hij is een kat. Hij is vervelend en iemand heeft een geweldig TikTok-account waarin je het wel en wee van deze baas uit de buurt kunt bekijken. Kat Maxwell is altijd heel gemeen tegen andere katten en daar heeft deze persoon een heel TikTok-kanaal van gemaakt.

Dubai-bol

Dubai-kruidnoten zijn we nog niet tegengekomen, maar er is wel al een Dubai-oliebol. Gebaseerd op de extreem viral gaande Dubai-reep kun je in Utrecht, of zoals ze zelf zeggen UTREG, een Dubai-oliebol kopen. We verwachten dat je daarna de rest van de dag niet meer hoeft te eten, want die dingen zijn heel machtig.