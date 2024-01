Deze week viral: bier voor watjes en paardskiën

Het was qua virals een erg vrolijke week. We hebben duidelijk Blue Monday achter ons gelaten en we gaan nu vol voor de vrolijke vibes. Een beetje carnavalsstemming bijvoorbeeld.. Bier is voor watjes Piet en Harry bewijzen dat alles een carnavalsnummer is. Het uitgebrachte lied Bier is voor Watjes zou een beetje moeten helpen als motivatie voor Dry January en om zin te krijgen in de carnaval die straks weer begint. En, zit ie al in je hoofd?

Eiffeltoren in brand Er wordt ook een video gedeeld die minder vrolijk is, mede omdat mensen het echt geloven: het is niet waar dat de Eiffeltoren in brand staat: dit is AI. Maar wel AI die inmiddels meer dan 10 miljoen mensen hebben bekeken, en soms zelfs geloofd.

Jessica Biels douchegewoonte Actrice Jessica Biel wilde waarschijnlijk graag wat aandacht afwenden van de geruchten over haar potentiële scheiding van Justin Timberlake, waardoor ze dacht: 'Laat ik eens iets heel raars bedenken en op TikTok een video maken in de douche." De actrice heeft als hobby om te eten onder de douche. Muesli, yoghurt, maar ook espresso en koffie gaan er bij haar onder de douche wel in. Het geeft heel veel voldoening, zegt ze. Met al dat water in je mond?

Bizarre bachelor pad in Zwanenburg De kunst van CJS Gallery maakt de tongen los: een creditcard met de Joker, de gouden AK-47: het kan eigenlijk niet potsierlijker, maar was is het heerlijk om naar te kijken. Het lijkt ergens in LA te zijn, maar het is gewoon in Zwanenburg. Wel verkopen ze veel in het buitenland, waardoor de locatie eigenlijk niet uitmaakt.

Steek je taart in de hens Charmander is een heel schattige Pokémon, maar wat als het een wat stoerder persoon is? Dan laten we die Pokémon toch gewoon evolueren. In taartvorm, door het ook nog in de fik te steken: dat past natuurlijk goed bij dit personage. Het ziet er heel gaaf uit, je zou je bijna afvragen of het wel echt is...

Paardskiën Skiërs zijn gekkerds. Waterskiërs laten zich trekken door een boot, anderen laten zich uit een helikopter vallen. Er is nu wat nieuws: achter een paard. Het heet Skijoring en het ziet er heel stoer -en eng- uit.

TikTok-toetje Er is weer een TikTok-toetje waar iedereen helemaal voor gaat. Het is ijs met.. olijfolie. Het komt niet van van de onderstaande influencer, maar van Dua Lipa, die in een interview zei dat dit haar lievelingstoetje was.