Deze week viral: Strava Art, sneeuwdomino met auto’s en meer

Sneeuwdomino met auto’s

Als ze eenmaal gaan, dan gaan ze ook hard: auto’s in de sneeuw. Deze compilatie gaat momenteel los en het is af en toe billenknijpen geblazen.

Beesten eten

Het BBQ-seizoen is helaas voorbij, hoewel er mensen zijn die in de winter gewoon doorbarbecuen. Dit is in ieder geval een goede tip om te bewaren voor de groenteliefhebbers in je leven: ‘dieren’ voor op het vuur:

Adem in

3.. 2… 1… Even goed inademen bij deze video, want deze mensen gaan ontzettend diep. Heftig diep. We kunnen hier op de redactie een goede sportprestatie altijd wel waarderen en dit is zeker zoiets:

Knotsgekke kat

Kattenmensen weten dit maar al te goed: katten hebben af en toe even een gek uurtje. Deze kat is daar een ster in, maar zijn baasje met de voice-over eigenlijk net zo. Geweldig: een van onze favo virals van het jaar.

Thor <3 Jutta

Jutta Leerdam is onze schaatsprinses, maar ze is ook het liefje van Jake Paul. Vorige week was ze 24 uur nadat ze haar vriend bijstond in zijn gevecht tegen Mike Tyson (je weet wel, die van Netflix) al paraat in Japan voor een schaatswedstrijd. En daarvoor moest ze -tijdelijk- haar maatje Thor gedag zeggen, de hond van Jake. Daar had Thor het wel moeilijk mee.