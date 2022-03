Op vakantie! Deze landen kun je straks bezoeken in het metaverse

Het vakantiegeld komt er al bijna aan, de zon laat zich zien en steeds meer mensen kijken vast uit naar hun vakantie. Je hoeft echter bij steeds minder vakantiebestemmingen te wachten tot je ook daadwerkelijk fysiek aanwezig bent, want de ene na de andere zonnige plaats is te bezoeken in het metaverse.

Benidorm Land

Benidorm is de nieuwe badplaats die straks in het metaverse te bezoeken is: dat kan wel pas vanaf mei, maar er wordt in een video alvast getoond wat je er ongeveer van kunt verwachten. Het is nog een wat kale wereld, maar er zijn wel toeristische trekpleisters uit die omgeving te zien. Je kunt onder andere de stranden van Levante en Poniente bezoeken en het bijzondere uitkijkpunt Castell (dat je ook ziet op de foto bovenaan dit artikel). Wil je een bezoekje brengen aan Benidorm Land? Dan kun je vanaf mei terecht in het SIX3D-metaverse.

SIX3D is een nieuw metaverse dat op dit moment nog niet beschikbaar is, maar wat ook in mei live gaat. Je kunt het straks vinden op Steam, wat een goede plek is voor een metaverse: Benidorm hoopt bijvoorbeeld veel jongeren te bereiken, want dat zijn de ‘toeristen van de toekomst’. Aangezien Steam meer dan 140 miljoen gebruikers heeft, waaronder veel jongeren, is het een handige thuishaven voor een nieuw metaverse.