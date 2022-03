Minder interesse in metaverse: Decentraland verliest populariteit

De interesse in het metaverse lijkt flink af te nemen. Uiteraard heeft de wereld nu wel iets anders aan zijn hoofd, wat waarschijnlijk de reden is dat het gebeurd. Het is niet alleen op te maken uit de informatie van Google Trends, maar ook uit de achteruitgaande cijfers van Decentraland.

Die interesse bleef ook begin dit jaar hoog, maar later ging dat steeds sneller achteruit. Vooral in februari kelderde de interesse, als we van de analyse van Google zoekresultaten mogen uitgaan. Ook cryptovaluta zijn minder populair, maar dit is nog niet zo hevig als bij het metaverse het geval is. Toch is wel duidelijk dat de aankondigingen van bijvoorbeeld retailers met betrekking tot NT’s en het metaverse de laatste tijd uitblijven, wat mede invloed kan hebben op de cryptocurrency.

Google Trends laat zien dat de interesse in het metaverse en NFT’s in 2021 steeg en steeg: vooral sinds half oktober, en dus eigenlijk ook ongeveer sinds Meta Meta werd, bleven mensen veel zoeken naar informatie rondom het metaverse. Waarschijnlijk onder andere omdat mensen nieuwsgierig zijn of het er al is, wat de ontwikkelingen zijn en waarom er zoveel over wordt gesproken.

Het verminderen van de interesse in metaverses en NFT’s is op te maken uit bijvoorbeeld de koersen van de cryptovaluta van grote NFT- en metaverseplatformen zoals Sandbox, Axie Infinity en Decentraland. Die stegen in 2021 tot grote hoogten, zeker toen Facebook zijn naam naar Meta veranderde en de wereld liet kennismaken met het idee van het metaverse. Nu is er volgens Crypto-insiders nog maar 60 tot 70 procent over van de hoge koersen van crypto.

Vorig jaar kwam het ene na het andere bedrijf met metaverse-initiatieven en NFT’s en bestaande metaverses deden het goed: Sandbox en Decentraland bijvoorbeeld. De kans is groot dat hier in de achtergrond nog wel aan wordt gewerkt, maar dat dit mede door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne tijdelijk op een laag pitje is gezet. Tegelijkertijd zijn het ook juist NFT’s die kunnen helpen om fondsen bijeen te krijgen om Oekraïne te beschermen.

Decentraland

Dat zie je bijvoorbeeld bij MANA, dat gelieerd is aan Decentraland. De koers zakt steeds verder, waardoor MANA nu naar de dertigste plaats is gezakt in de lijst met de grootste cryptovaluta. Decentraland is een virtual reality-metaverse dat op gamen is geënt. Je kunt voorwerpen maken, maar ook ruilen met anderen. Die voorwerpen zijn NFT’s en Decentraland werkt dan ook dankzij de blockchain. In principe hoeft het niet maar te blijven uitglijden vanaf nu: de kans is groot dat het later dit jaar weer stukken beter gaat met Decentraland, al heeft dat uiteraard te maken met de ontwikkelingen in de huidige wereldsituatie.

In ieder geval heeft het platform grote plannen om de manier waarop je het spel benadert te veranderen en komt er een nieuwe desktopclient aan en een nieuwe mobiele app. Decentraland ontwikkelt wel door, maar het is de vraag hoe de wereld zich verder zal ontwikkelen. Het leek mede door het binnen zitten en het coronavirus een goede timing voor metaverses, maar het kan zomaar zijn dat de Rusland-oorlog het momentum ervan volledig verstoort. Uiteraard is het eerst belangrijk dat er een einde komt aan de oorlog, om veel belangrijkere redenen dan het metaverse: dat kan op een ander moment ongetwijfeld een nieuw moment vinden.