Happn wil een realistisch metaverse te bouwen: een realverse

Het idee is dus dat je straks in het metaverse een leuk persoon tegen het lijf loopt, maar dat je voor de echte date je virtual realitybril verruilt voor een real life date zonder bril. Nou ja, een roze bril misschien. Happn CEO Ben Abdelmalek: “Tegenwoordig spreken veel mensen over de Metaverse als een nieuwe dimensie die hen in staat stelt mensen te leren kennen en een nieuwe identiteit aan te nemen.

Een realverse van Happn

Happn wil graag een realverse ontwikkelen. Dat is een metaverse waarvan de ervaringen realistisch zijn. Het gaat dus niet om een gekke fantasiewereld, maar juist om authenticiteit. Het realverse van Happn zou een goede, veilige plek moeten bieden aan singles om contact te leggen met anderen. Hier kunnen ze hun persoonlijkheid laten gelden, waarna er in het echt een afspraak volgt waar ze kunnen zien of er ook echt een klik is.

Dat realverse moet straks bestaan binnen de Happn-app. Happn is een soort Tinder, met als grote verschil dat het locatiegebaseerd is. Ben jij ergens geweest, of op dat moment nog daar, dan kun je direct in contact komen met singles die daar ook waren of zijn. In principe is de app dus al erg toegespitst op snelle ontmoetingen.