​Een realistische avatar voor metaverse of Teams is zo gemaakt

Het lijkt nogal een onderneming: een avatar van je eigen gezicht laten maken voor in bijvoorbeeld online meetings via Teams of in het metaverse. Meten, 1.000 foto’s maken: het lijkt een heel gedoe. Het Zwitserse Copresence laat zien dat dat allemaal heel erg meevalt. Al is de avatar nog verre van perfect.

Avatar maken Je zou denken dat het vooral de ogen zijn die moeilijk zijn om weer te geven. Dat klopt wel, maar eigenlijk heeft elk facet van het gezicht wel zo zijn uitdaging. Zo blijkt het bepalen van de vorm van een gezicht ook een enorme challenge te zijn. De ontwikkelaars van Copresence zijn echter gespecialiseerd in 3D-modellen maken en daarom konden ze hun app ontwikkelen. Een app die nog niet uit is, maar hopelijk over een paar maanden wereldwijd beschikbaar komt. Het idee is kinderlijk eenvoudig: je moet je hoofd in een rondje passen op een smartphone, vervolgens kijk je naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts (langzaam en zonder te lachen) en rolt na 5 minuten al een avatar uit de computer die je bijna levensecht kan laten bewegen. Het praten zonder tong is wat vreemd en het is duidelijk dat de ene reeks foto’s die is gemaakt beter is dan de andere kant, maar over het algemeen heb je echt in een handomdraai een vrij realistische weergave van jezelf, waarbij de mond ook meebeweegt als je praat.

Copresence Is het confronterend om jezelf zo te zien? Zeker, en de software is ook niet helemaal perfect, maar uiteindelijk is er zeker een herkenbare versie van jezelf te zien, die je handig kunt inzetten in bijvoorbeeld het metaverse of in een online meeting voor werk, wanneer je jezelf niet zo florissant vindt om zelf op de camera te verschijnen. Een groot voordeel van avatars is dat je jezelf er een beetje achter kunt verschuilen. Soms willen mensen dan ook dat hun avatar er juist heel anders uitziet dan zijzelf, maar voor een ‘tweede leven’ online of zakelijke meetings is dat wel de meest professionele optie. We weten allemaal die online rechtszaak met het kattenfilter nog, toch?