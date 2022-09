Grappige dierenfoto's? De winnaars van de Comedy Pet Photo Awards

De jaarlijkse grappige dierenfoto’s wedstrijd Comedy Pet Photo Awards is weer voltooid. Er zijn winnaars gekozen van over de hele wereld. Geen Nederlandse winnaars helaas. Vooral Britten, Amerikanen en Japanners blijken erg fanatieke, getalenteerde dierenfotografen, want die gingen er vooral met de winst vandoor.

Comey Pet Photo Awards Iedereen die een kat heeft probeert het: een toffe kattenfoto te maken. Op zich doen katten vaak hun best daaraan mee te werken: ze werken zichzelf in benarde posities en trekken soms de gekste bekken. Maar ja, heb je eenmaal je fotocamera of telefoon gepakt, dan is dat moment natuurlijk allang voorbij. Toch lukt het sommige geluksvogels met veel geduld en altijd hun camera in de aanslag wel om die bijzondere momenten vast te leggen, zo blijkt uit de winnaars van de Comedy Pet Photo Awards. We vinden het heerlijk om onze menselijke gedragingen en gelaatsuitrukkingen volledig op dieren te projecteren. Walt Disney heeft er zelfs een heel bedrijf van weten te maken. Dieren zijn natuurlijk dieren, maar als je sommige van deze foto’s hebt gezien dan is het toch heel moeilijk om niet een klein beetje te beseffen dat onze huisdieren af en toe meer op ons lijken dan we denken. Sterker nog, er is zelfs een prijs uitgeloofd aan het baasje en dier die het meest op elkaar lijken (Dave en Dudley, die je er zeker uit zal pikken als je de galerij hieronder bekijkt).

Boom Boom Dave en Dudley zijn echter niet de winnaars van de wedstrijd. Dat is namelijk Kenichi Morinaga met ‘Boom Boom’, twee katten die op een schutting volledig in elkaar op lijken te gaan. In de categorie honden won Jose Bayon met zijn hond Nilo, die dol is op water. De blije paarden van Radim Filipek vielen ook in de prijzen en de sigaarrokende alpaca die Stefan Brusius uit Duitsland tegenkwam weet een glimlach op menig gezicht te brengen. Een andere prijswinnaar is de 9 jaar oude Freya Sharpe die een kiekje maakte van haar kat die in de heg bleef steken en de winnaar die werd uitgeroepen door het publiek in plaats van de jury is de ‘sneeuwhond’ van Marko Jovanovic. Het zijn stuk voor stuk geweldige kiekjes die heerlijk zijn om even doorheen te scrollen op je zaterdag. De winnaar krijgt niet alleen 2.000 Britse pond: er wordt in zijn nam ook 5.000 pond aan een liefdadigheidsinstelling gegeven.

Grappige kattenfoto's Kenichi, die ook de ‘beste kattenfoto’ won, is een fotograaf uit Japan die graag de kleine eilanden in het land bezoekt en foto's maakt van de straatkatten die hij daar aantreft. Zijn passie begon toen hij zijn eigen kat kreeg en voor het eerst Europa bezocht als backpacker. "Plotseling werd ik gefascineerd door de capriolen van katten op straat en moest ik ze fotograferen", zegt hij. "Toen ik terugkeerde naar Japan, bleef ik ze opzoeken, ze vrolijken me echt op, vooral na de laatste twee jaar van de pandemie - ze zijn zo grappig, zelfs als ze iets ernstigs doen.” Kenich gaat het geld gebruiken om meer filmreizen te maken naar Japanse eilanden om nog meer katten op de kiek te zetten.Het doel? De wereld wat vriendelijker te maken. Check ook zijn Instagram-account: @morikencatphoto