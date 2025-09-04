Van Taobao tot Coolblue: wat als je volgende airfryer verkocht wordt door een avatar

In China worden menselijke verkopers in de livestreamcommerce steeds meer vervangen door digitale avatars. Nu is dat bij ons nog niet echt een ding, maar dat is slechts een kwestie van tijd. De menselijke uitvoering ben ik persoonlijk nog nooit tegengekomen, maar de digitale versie is eigenlijk veel interessanter. Niet omdat die avatars briljanter zijn, maar omdat ze nooit moe worden, nooit ziek zijn en 24/7 hetzelfde riedeltje kunnen afdraaien.

Die aanpak werkt want er zijn inmiddels in China ontelbare succesverhalen. Even voor de context: de livestreamcommerce daar is goed voor 691 miljard dollar en groeit in een rap tempo. Er zijn inmiddels bijna een miljoen bedrijven die AI-avatars produceren. Alleen al vorig jaar kwamen er 400.000 nieuwe spelers bij. Dan kun je niet langer spreken over een hype, dit is een industriële schaalvergroting van digitale werknemers, die nog maar net op stoom lijkt te zijn gekomen. Voor ons in het westen is het slechts een kwestie van tijd. Chinese e-commerceplatformen zijn hier allang ingeburgerd, denk maar aan Temu, Taobao en Douyin (TikTok in China), ook al struikelen we nog wel compleet over hun soms bizarre verkoopvoorwaarden waarbij je bijna je volledige privacy weg kunt gooien.

Het model van de verkoper die nooit koffie nodig heeft

De grap is dat die avatars geeneens briljant hoeven te zijn. Ze zijn altijd wel een zeventje als ik het goed begrijp, maar dan wel 24/7. Te goed is mogelijk te gladjes en dat is weer irritant. Waar een menselijke verkoper de eerste 45 minuten vol energie nog als rockster begint en waarschijnlijk aan het einde van de dag naar zombie-modus afglijdt, blijft een avatar eeuwig hetzelfde doen, beetje saai, lekker voorspelbaar, maar wel ijzersterk om in zijn modus 24/7 te leveren.

Bol en Coolblue mogen hier gerust wakker van liggen

Het is voor ons nuchtere Lage Landers te makkelijk om te zeggen ‘Typisch China, dat gaat hier toch nooit werken’. Als er wel degelijk bedrijven zijn in Nederland die precies weten wanneer jij zwicht voor een airfryer of een XL-monitor, dan zijn het Bol.com en Coolblue. Zij beschikken over gigantische hoeveelheden data. Zij weten wanneer jij na een avondje Netflix-bingen besluit dat je écht een beamer nodig hebt. Precies dáár kan een avatar inspringen.

Ai-avatars zullen niet meteen hun topverkopers vervangen. Maar stel je een hybride model voor: overdag de charismatische influencer die de show runt en ’s nachts een digitale tweeling die onvermoeibaar doorpraat. Digitale collega’s die nooit mopperen over onregelmatigheidstoeslag zeker niet klagen over te weinig koffie.

Digitale uitglijders en kattenhumor

Natuurlijk, het gaat blijkbaar ook nog wel eens mis, dat lijkt me op de 70% modus ook logisch, daarbij dit is pas het begin. De meest voorkomende fout zijn Avatars die blijven hangen alsof je naar een slecht nagesynchroniseerde serie zit te kijken. Er zullen ongetwijfeld genoeg hilarische momenten zijn. Zo kwam op TikTok een miauwende een AI-verkoper voorbij waarvan je waarschijnlijk denkt dat gaat hier nooit gebeuren. Stel je gerust voor dat bij Bol.com een avatar midden in een promotie voor een airfryer ineens begint te blaffen, of in een loop blijft steken met “gratis verzending, gratis verzending, gratis verzending…. De technologie heeft duidelijk nog wel kinderziektes ondanks de ondenkbare aantallen.

Grappig voor maar geef het nog eens zes maanden en alle digitale uitglijders zijn verdwenen. Dan heb je een verkoper die altijd netjes doordraait en zijn ding doet, nog steeds op 70%.

Bedrijven als PLTFRM in Shanghai zetten inmiddels tientallen avatars tegelijk in. Tijdens het laatste 618-shoppingfestival (China’s versie van Black Friday) hostten AI livestreams ruim 5.000 merken. Dat leverde meer dan 100 miljoen views op. Livestreamshopping is in China geen gimmick meer, maar een e-commerce-machine die dagelijks miljoenen mensen bereikt.

De regelgevers lopen achter de feiten aan

Natuurlijk komt er ook regulering. Platforms als Douyin verplichten nu dat AI-content gelabeld wordt en dat er altijd een menselijke supervisor aanwezig moet zijn. Het klinkt bijna ironisch, mensen die robots moeten babysitten terwijl diezelfde robots de banen van die mensen aan het opsouperen zijn.

Daarnaast geldt dat operators van digitale avatars dezelfde juridische aansprakelijkheid hebben als menselijke hosts. Dus als jouw AI-verkoper complete onzin uitkraamt dat een blender ook kunt koffie zetten, ben jíj verantwoordelijk voor de boze klanten.

Robots nemen het niet over, ze openen gewoon een winkel naast je

De vraag is niet of dit naar Nederland komt, maar hooguit wanneer. Want dit is niet alleen efficiënt, het is schaalbaar. Eén avatar kan duizenden gesprekken tegelijk voeren en waar wij van onszelf moe worden, blijft een jouw digitale versie rustig doordraaien. Daarom, robots nemen het niet over, ze openen gewoon een winkel naast je. Mét gratis verzending.

Nu kun je waarschijnlijk nog even lachen om die miauwende avatar. Maar wacht maar totdat ook jij om 03:00 ’s nachts een Airfryer bestelt bij een digitale verkoper die meer geduld heeft dan de helpdesk van Coolblue in december.