Bol blijft sterkste retailmerk, Hema keldert en Jumbo verliest ook

Al sinds 2015 is Bol punt com het strekste retailmerk van Nederland. Dat is althans volgens de 40 factoren waarop in totaal 100 retailmerken door 15.000 respondenten beoordeeld worden. Die 40 factoren bestaan uit merkkracht (naamsbekendheid, waardering en binding), merkpersoonlijkheid (16 factoren), merkprestatie (18 factoren), aankoopintentie, aankoop en groeiverwachting. De criteria voor het Retail Merkenonderzoek zijn mede ontwikkeld met de Universiteit van Amsterda en resulteert in een jaarlijks terugkerende lijst met retailmerken van Hendrik Beerda Brand Consultancy.

Action, Kruidvat en Coolblue in de lift

De nummer 1 positie van Bol blijkt dus al velen jaren onbereikbaar voor de andere 99 retailmerken in de lijst. Veel verschuivingen zijn er binnen de top 10 sowieso nooit. In de top van de lijst van dit jaar vallen vooral het Kruidvat, de Action en Coolblue in positieve zin op. Zij stegen allemaal een aantal plekken. Action ging van 6 naar 3, Kruidvat van 4 naar 2 en Coolblue van 12 naar 10.

Dat betekent dat er ook verliezers zijn. De HEMA is daar een van. Zij ‘kelderden’ uit de top 3, van 2 naar 4. Leuk, maar dat zijn allemaal niet veel meer dan kleine verschuivingen. Kijkend naar grote verliezers dan staan komen we uit bij merken als BCC (-/-11), Primark (-/-10) Mediamarkt (-/-6), Wehkamp (-/-8), Hans Anders (-/-7) en de Bijenkorf (-/-8). Niet geheel toevallig vrijwel allemaal retailers die vooral offline – met fysieke winkels – opereren. In dat licht bezien zijn de Action en Kruidvat uitzonderingen.

Hallo Jumbo, of Doei Jumbo?

Supermarkten doen het qua omzet en winst al Jaren extreem goed. Dat was vóór corona al zo, maar door de pandemie – en de lockdowns – puilen de kluizen en zakken van de aandeelhouders uit als nooit tevoren. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Neem Jumbo. Dat merk daalt voor het eerst in vijf jaar op de ranking van retailmerken. Dat heeft de supermarkt vooral te danken aan het gedoe rondom de inmiddels ex-topman Frits van Eerd, die verdacht wordt van criminele activiteiten en belastingontduiking. Maar ook de reclamemisser rondom het WK voetbal – de dansende bouwvakkers in Qatar - heeft de Jumbo wat merkwaarde gekost.

Niet dat we nu meteen ‘Doei Jumbo!’ moeten zeggen hoor, want in de top 100 staat de gele supermarktketen nog altijd in de top 10. Op nummer 9 om precies te zijn. Een plekje lager dan vorig jaar.