WK-reclamespot Jumbo niet heel erg goed doordacht

Alle commotie rondom Qatar heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er nog maar weinig belangstelling is voor het WK Voetbal. Oranjeversieringen worden nog nauwelijks verkocht en veel voetbalfans weten nog niet of ze wel gaan feesten rondom wedstrijden van Oranje. Jumbo denkt daar iets anders over. De supermarkt heeft gisteren haar eerste WK-commercial de wereld in gestuurd. En die zorgt voor nogal wat opschudding. In de reclame zijn namelijk feestende bouwvakkers te zien. Niet echt gepast, vinden velen terecht.

Ongepast

Je moet immers wel onder een steen geleefd hebben als je nu nog niets gehoord hebt van de vreselijke verhalen van de duizenden arbeidsmigranten die tijdens de bouw van de stadions het leven gelaten hebben. Bouwvakkers uit landen als Nepal die op zoek waren naar werk en een betere toekomst.

In dat licht bezien is de keuze van Jumbo om feestende bouwvakkers in een commercial rondom het WK te laten optreden op z’n zachtst gezegd niet heel erg goed doordacht. Het zal mij dan ook benieuwen of we deze commercial vaak, en lang, gaan zien. Ik hoop maar dat ze bij Jumbo snel wakker worden.

Op Twitter gaat het in ieder geval helemaal los.