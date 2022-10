3 dingen die het WK in Qatar zo omstreden maken

20 november begint het wereldkampioenschap in Qatar. Een WK waarin het meer dan ooit over alles behalve voetbal gaat. Qatar, van origine niet per se een voetballand, wordt niet als de meest ideale uitvalsbasis voor het toernooi gezien. Dat komt niet alleen door het tijdsverschil. Er zijn diverse dingen waardoor het WK in Qatar enorm omstreden is.

De arbeidsomstandigheden Voor Olympische Spelen, voor Wereldkampioenschappen: het is gebruikelijk dat een land dat het sportevenement host genoeg faciliteiten biedt om de toernooien ook te kunnen laten plaatsvinden. In één keer zoveel stadia uit de grond stampen, dat kost mankracht. Mankracht die Qatar uit gebieden haalt als Afrika en Azië. De arbeidsomstandigheden zijn zo slecht, dat Amnesty International zich er zelfs over is gaan buigen. De 2 miljoen (!) arbeidsmigranten die moeten zorgen dat de infrastructuur er ligt, de stadia worden gebouwd en er ook nog moeten werken als dienstverlenende, worden uitgebuit. Hevig uitgebuit.

De vele doden Hoewel het ene rapport zegt dat er 3 doden zijn gevallen bij het bouwen van de stadions, zijn er ook bronnen die melden dat het er 6.500 zijn. Een bizar aantal: niemand zou mogen sterven bij dit werk. Het zijn echter niet alleen doden die vallen door de onveilige omstandigheden bij het bouwen van de voetbaltempels. Er zijn meer dan 35.000 ongelukken geweest, waarbij vele mensen gewond raakten. Mensen die vervolgens ook niet hoeven rekenen op goede zorg.

De dikbetaalde ‘influencers’ Er is veel te doen rondom 50 fans van het Nederlandse team Oranje. Hun vluchten en het verblijf zijn betaald door Qatar, waarop de WK-organisatie alles wat er op hun social media wordt geplaatst rond dat WK mag gebruiken op zijn social media. Nog een addertje onder het gras? Zeker: hun posts moeten wel positief zijn. Op zich gebeurt dit heel vaak met influencers en merken, maar juist omdat Qatar al zo omstreden is, is dit enorm problematisch. De supporters beweren dat het feit dat de KNVB ook ‘gewoon’ aan het evenement meedoet, een reden is om wel met de WK-organisatie van Qatar in zee te gaan.